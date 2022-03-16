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Galatasaray Barcelona UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Barcelona
Galatasaray Barcelona UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi

Galatasaray Barcelona UEFA Avrupa Ligi karşılaşması ile rövanş mücadelesi sahne alacak. İspanya'da oynanan ilk mücadele 0-0'lık skorla sona ermişti. Şimdi gözler oynanacak mücadeleye çevrildi. Barcelona'ya rakip olduğu dokuz resmi maçın birini kazanabilen Galatasaray, tek galibiyetini Kasım 1994'te sahasında aldı. Avrupa kupalarında Galatasaray'a beşinci kez konuk olmaya hazırlanan Barcelona, şu anki teknik direktörü Xavi'nin maça ilk 11'de çıktığı son ziyaretinden 2-0 galip döndü. Peki Galatasaray Barcelona UEFA maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

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Galatasaray'ın Avrupa kupalarının grup aşaması ve sonrasında İtalya ile birlikte temsilcilerini en fazla mağlup ettiği iki ülkeden biri İspanya. Türk takımlarına konuk olduğu ilk dört Avrupa kupası maçının hiçbirini kazanamayan Barcelona, son üç ziyaretinden gol yemeden galip döndü. İlk ayağında deplasman beraberliği aldığı son iki Avrupa kupası eleme turunda yoluna devam edemeyen Galatasaray, daha önceki yedi eşleşmenin altısında tur atlamıştı. Evinde oynadığı son Avrupa kupası maçında Marsilya'yı 4-2 mağlup eden Galatasaray, 2013/14 Şampiyonlar Ligi grup aşamasından bu yana üst üste iki iç saha galibiyeti alamıyor.

UEFA Kupası/Avrupa Ligi'nde çıktığı son sekiz son 16 turunun yedisinde yoluna devam eden Barcelona, sadece 2003/04'te Celtic'e rakip olduğu iki maçta da gol atamadan turnuvaya veda etti.

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Bu sezon Avrupa kupalarında grup aşamasından bu yana boy gösteren 96 takım arasında hiçbir maçın ilk yarısında gol yemeyen tek ekip Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, aynı zamanda bu süreçte hiçbir maçta açılış golüne izin vermeyen ve skor dezavantajı yaşamayan tek takım konumunda.

Avrupa kupalarının 2021/22 sezonunda yoluna devam eden takımlar arasında gole çevirme yüzdesi en düşük takım Barcelona. İspanyol ekibi, aynı zamanda 3+ maça çıktığı 65 Avrupa kupası sezonu arasındaki en düşük gol ortalamasına sahip. Evinde oynadığı son iki Avrupa Ligi maçında birer gol atan Sofiane Feghouli, Galatasaray tarihinde Avrupa kupalarının grup aşaması ve sonrasında Mario Jardel'in ardından üç karşılaşmalık seri yakalayan ikinci yabancı oyuncu olmak istiyor.

Bu sezon Avrupa kupalarında Barcelona'nın en fazla şutunda payı olan oyuncu konumundaki Memphis Depay buna rağmen henüz tabelayı değiştiremedi.

GALATASARAY BARCELONA UEFA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

Galatasaray Barcelona UEFA maçı 20:45'te başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan şifreli olarak yayınlanacak.

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#UEFA Avrupa Ligi#Galatasaray#Barcelona

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