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Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni deplasmanda devirdi!

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#Galatasaray#Bahçeşehir#Basketbol
Galatasaray, Bahçeşehir Kolejini deplasmanda devirdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2024 22:00

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 86-80 yendi.

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Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji'ni 86-80 mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Can Mavisu, Alper Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

Bahçeşehir Koleji: Smith 2, Massinburg 6, Furkan Haltalı 5, Cavanaugh 16, Bouteille 19, Şehmus Hazer 20, Ömer Can İlyasoğlu, Simonovic, Ponitka 8, Odiase 4

Galatasaray: Livingston 12, Cummings 13, Blumbergs 11, Delgado 14, Göksenin Köksal 5, Sadık Emir Kabaca 10, Samet Geyik, Palmer 14, Izundu 7, Altan Çamoğlu

1. Periyot: 20-18

Devre: 37-39

3. Periyot: 63-65

Beş faulle çıkanlar: 38.23 Delgado, 39.25 Cummings (Galatasaray), 38.34 Furkan Haltalı, 39.09 Ponitka (Bahçeşehir Koleji)

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#Galatasaray#Bahçeşehir#Basketbol

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