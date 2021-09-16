Galatasaray 1-0 Lazio (Maçın özeti)

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'nın Lazio takımını ağırladı.

Mücadeleyi temsilcimiz Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı ve grubuna 3 puanla başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken sarı-kırmızılılar, net pozisyonlardan faydalanamadı.

Maçın 67. dakikasında ise Lazio'nun file bekçisi Strakosha'nın kendi kalesine attığı golle Galatasaray öne geçti. Kalan dakikalardan başka gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fatih Terim'in öğrencileri 3 puanla grupta zirveye yerleşti.

Grupta puan durumu

1- Galatasaray - 3 puan

2- Marsilya - 1 puan

3- Lokomotiv Moskova - 1 puan

4- Lazio - 0 puan

MAÇTAN DAKİKALAR

24. dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan pasında ceza sahası yayı üzerindeki Halil Dervişoğlu topun üzerinden atladı. Meşin yuvarlak ceza sahası içi sağ çaprazda uygun durumda bulunan Morutan'ın önünde kaldı. Rumen futbolcunun çok sert vole vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

Maçın ilk yarısında oyunun kontrolü sarı-kırmızılı ekipte olurken, takımlar pozisyon üretmekte zorlandı.

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Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

51. dakikada Lazio savunmasının hatasında topu kapan Kerem Aktürkoğlu, soldan ceza sahasına girdi. Genç oyuncunun dar açıdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Strakosha'da kaldı.

58. dakikada Luis Alberto'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Muslera sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Pozisyonun devamında Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.

61. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Morutan, şık çalımlarla rakiplerini geçtikten sonra pasını uygun durumdaki Kerem'e aktardı. Milli futbolcunun vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

63. dakikada soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içinde pasını Cicaldau'ya verdi. Rumen futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

67. dakikada sarı-kırmızılı ekip kaleci Strakosha'nın büyük hatasıyla öne geçti. Sağ kanatta topu alan Morutan, içeri kat ederek ortasını yaptı. Lazzari'nin ceza sahasında müdahale ettiği meşin yuvarlak yükseklik kazanarak kale çizgisine düşmek üzereyken Strakosha topu tutmak için hamle yaptı. Ancak Arnavut file bekçisinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak, ağlara gitti: 1-0.

71. dakikada savuna arkasına sarkan Milinkovic-Savic, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki etkisiz vuruşunda Muslera zorlanmadan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

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72. dakikada Cicaldau'nun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Strakosha, sağına gelen topu kornere çeldi.

Müsabakayı Galatasaray 1-0 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile