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Gabriel Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi pozisyonda oynuyor? Gabriel Paulista hangi takımlarda oynadı?

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Gabriel Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi pozisyonda oynuyor Gabriel Paulista hangi takımlarda oynadı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2024 17:55

Gabriel Paulista kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Brezilyalı stoper Gabriel Armando de Abreu, futbol kariyerine Vitória'da başladı ve Avrupa'da Villarreal, Arsenal ve Valencia gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2024 yılında Atlético Madrid'e transfer oldu. Peki, Gabriel Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Gabriel Paulista, Brezilyalı profesyonel bir futbolcudur ve stoper pozisyonunda oynamaktadır. Kariyerine Vitória'da başlamış, ardından Villarreal, Arsenal, Valencia ve Atlético Madrid gibi kulüplerde forma giymiştir. Peki, Gabriel Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

GABRİEL PAULİSTA KİMDİR?

Gabriel Armando de Abreu, 26 Kasım 1990'da São Paulo, Brezilya'da doğdu. Futbol kariyerine Vitória kulübünde başladı. Burada gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa'ya transfer oldu. İlk Avrupa deneyimini Villarreal'de yaşadı, ardından Arsenal'e transfer oldu. İngiltere'deki başarılı kariyerinin ardından Valencia'ya geçti ve burada uzun süre forma giydi. Ocak 2024'te Atlético Madrid'e transfer oldu.

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GABRİEL PAULİSTA HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Gabriel Paulista, profesyonel kariyerine 2010 yılında Vitória'da başladı. Burada Campeonato Baiano'da iki kez şampiyonluk yaşadı. 2013 yılında Villarreal'e transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Villarreal'de başarılı bir performans sergileyen Paulista, 2015 yılında Arsenal'e transfer oldu. Arsenal'de iki FA Cup kazandı. 2017 yılında Valencia'ya transfer oldu ve burada 200'den fazla maçta forma giydi, 2019 yılında Copa del Rey'i kazandı. Ocak 2024'te Atlético Madrid ile sözleşme imzaladı.

GABRİEL PAULİSTA'NIN BAŞARILARI

  • Campeonato Baiano: 2010, 2013 (Vitória)
  • FA Cup: 2014-15, 2016-17 (Arsenal)
  • FA Community Shield: 2015 (Arsenal)
  • Copa del Rey: 2018-19 (Valencia)
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