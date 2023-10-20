Fransa'dan Sacha Boey iddiası! Kafa karıştıran teklif, Galatasaray...

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Galatasaray'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey'de yeni bir gelişme yaşandı.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'ndeki oyunuyla takdir toplayan, Fransa Milli Takımı'na çağrılma ihtimalinin bile doğduğu Boey için Avrupa kulüpleri devreye girdi.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray, Sacha Boey'un 2025'te bitecek sözleşmesini 30 Haziran 2026'ya kadar uzatmak için harekete geçti.

Boey'a Avrupa'dan gelen ilgiler ve sözde teklifler sonrası Galatasaray kurmaylarının harekete geçtiği ve genç oyuncuyla yeni sözleşme imzalamak istediği aktarıldı.

'KAFASI KARIŞTI' İDDİASI

Sacha Boey'un bu teklife henüz olumlu bir yanıt vermediği ileri sürülürken Fransız sağ bekin Galatasaray'da mutlu olduğu ancak Premier Lig ve Bundesliga'dan gelen teklifler nedeniyle kafasının karışık olduğu iddia edildi.

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GALATASARAY'IN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Geçen sezonki performansının ardından, başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa kulübünün transfer etmek istediği Sacha Boey, bir dönem istenmeyen adamken çalışkanlığı ve azmi ile Buruk’un vazgeçilmezi oldu. 23 yaşındaki oyuncu için bu seviyeye ulaşmak tabii ki hiç kolay olmadı. Fatih Terim döneminde 1 milyon 150 bin Euro’ya Rennes’den transfer edilen Boey ilk yıl beklentileri karşılaşamazken sakatlıklar hoca değişikliği ile sıkıntılı geçen sezonda sadece 19 resmi maçta forma giydi.

TORRENT'İ UTANDIRDI

Galatasaray'ın 2021-22’yi 13. sırada bitirmesine engel olamayan Domenec Torrent’in bıraktığı raporda Boey için “Futbolcu değil” ifadeleri kullanması büyük tartışmalara neden olmuştu. Ancak Torrent’in ‘futbolcu değil’ dediği Boey sezon öncesi kampına götürülmemesine rağmen geçen yılki şampiyonluğun en önemli figürlerinden oldu.