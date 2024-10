Fransa Bisiklet Turu’nun ikonik yarış atmosferi 19-20 Ekim’de İstanbul’da yaşanacak

Haberin Devamı

L'Étape Türkiye by Tour de France, 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçiyle koşulacak. L'Étape Türkiye by Tour de France Start, Finish ve EXPO Alanı Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünde konumlanacak. Dev organizasyonun kayıtları 13 Ekim’de sona erecek.

Her kilometresi ayrı bir heyecan olan L'Étape Türkiye by Tour de France, sporculara eşsiz bir deneyim sunacak. Bisikletçiler, uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride yarışa katılabilecek.

Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından biri olan Fransa Bisiklet Turu’nun resmi amatör serisi L'Étape by Tour de France, Tour de France’ın ikonik yarış atmosferini 19-20 Ekim’de İstanbul’da yaşatmaya hazırlanıyor. Bisiklet sporunun ruhu ve Tour de France’ın rekabetçi havası Türkiye’nin eşsiz coğrafyasına taşıyacak organizasyonun kayıtları 13 Ekim’de sona erecek.

Tour de France’ın organizatörü uluslararası spor, organizasyon ve medya kuruluşu A.S.O ile birlikte spora değer katan etkinliklerle adından sıkça söz ettiren 78 Event tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenecek bu dev organizasyon, dünyanın dört bir yanından bisiklet tutkunlarını İstanbul’da ağırlayacak. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle, 50’den fazla ülkeden 3 binin üzerinde bisikletçi, İstanbul’un eşsiz atmosferiyle Avrupa yakasından Asya’ya doğru uzanan bir rotada pedal basacak.

İsim sponsorluğunu Visa | Maximiles Black’in üstlendiği bu prestijli etkinlikte, ana sponsorlar MG Otomotiv, Tissot, Asperox ve Black Bruin de yer alacak ve birçok değerli marka da organizasyona katkı sağlayacak. İstanbul'un ikonik noktalarında gerçekleşecek yarış, 70 ülkede 170 televizyon kanalından bisiklet tutkunlarıyla buluşacak.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda düzenlenen dev organizasyon, bisikletin bir ulaşım aracı olarak kabul edilmesini teşvik etmeyi amaçlıyor. L'Étape Türkiye aynı zamanda Türkiye’nin doğal ve tarihi güzelliklerini spor turizmi ile tanıtırken Tour de France ruhunu ve kültürünü kıtalararası bir şölen haline getiriyor.

L'Étape Türkiye by Tour de France Start, Finish ve EXPO Alanı Anadolu Hisarı Küçüksu Kasrı önünde

Dünyanın en güzel yerlerinde size bir Tour de France bisikletçisi gibi hissettirmek için tasarlanan L'Étape Türkiye by Tour de France’ın Start, Finish ve EXPO alanı Anadolu Hisarı’nda Küçüksu Kasrı önünde konumlanacak.

İstanbul Boğazı’nın kıyısında, zarif mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Küçük Su Kasrı, L'Etape Türkiye by Tour de France yol bisikleti yarışının prestijli başlangıç̧ noktası olarak bisiklet tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Yarış rotasının popüler noktası Anadolu Hisarı’na uğrayan bisikletçiler Avrupa Yakası’na geçmek için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde pedal basacak.

Avrupa Yakası’na geçen sporcuların ilk noktası 15. yüzyılda Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un fetih hazırlıkları sırasında inşa edilen Rumeli Hisarı olacak. Boğaz’ın muhteşem manzaraları eşliğinde finişe ulaşmaya hazırlanan sporcular, Polonezköy’e doğru yol alacaklar. Karadeniz'in serin sularına uzanan bu doğal sah¬il şeridiyle göz kamaştıran Riva’dan geçerek yarışın unutulmaz durağına şahit olacak bisikletçiler, benzersiz bir yarış deneyimi yaşayacak.

Her Kilometrede Heyecan Dolu Bir Deneyim

Her kilometresi ayrı bir heyecan olan L'Étape Türkiye by Tour de France, sporculara eşsiz bir deneyim sunacak. Fiziksel ve zihinsel dayanıklılarını test etme fırsatına kavuşan bisikletçiler, uzun parkur (109 km), kısa parkur (59 km) ve aile-çocuk parkuru (6 km) olmak üzere üç farklı kategoride yarışa katılabilecek. Farklı parkurlarıyla 7’den 70’e herkese hitap eden L'Étape Türkiye by Tour de France, bisiklet tutkunlarını bir araya getirerek özel anlar yaşatacak. Dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarından birinin parçası olmanın heyecanını yaşayan sporcular, Türkiye'nin turistik ve kültürel değerlerini de yakından görme fırsatına erişecek.

Spor turizmine yenilik kazandıran L'Etape Türkiye, küresel arenada da Türkiye’yi güçlü bir şekilde temsil edecek. Turizm sektörüne yapılan dev bir yatırım olan L'Etape Türkiye, binlerce yabancı ziyaretçiyi Türkiye'ye çekerek, Türkiye’nin hem kültürel hem de doğal güzelliklerini dünya çapında tanıtacak. Sporun dayanıklılık, azim ve dostluk değerlerini yola aktaran L'Etape Türkiye, katılımcılarına bir yarıştan fazlasını sunmaya hazırlanıyor.

L'Étape Türkiye, Bisiklet Tutkunlarına Uluslararası Yarış Standartları Sunuyor

Tour de France bisikletçisi gibi hissettirmek için tasarlanan L'Étape Türkiye, Türkiye’de kıtalar arası yarış deneyimi yaşatacak. Tour de France uzmanları tarafından titizlikle hazırlanan kapalı parkurlar, her bir bisikletçi için uluslararası yarış standartlarını karşılayarak zorlu ama keyifli bir mücadele ortamı yaratacak. Yüksek düzeyde güvenlik ve destek sağlanarak katılımcıların her an güvenli bir ortamda yarışmaları için gerekli tüm önlemler alınacak. Yarış boyunca, sağlık ekipleri ve uzmanlar her zaman hazır bulunarak sporcuların ihtiyaç duyduğu her türlü desteği anında sağlayacak. Resmi podyum töreni ile birlikte Tour de France formalarına kavuşacak bisikletçiler, büyülü bir yolculuğa çıkacak.

L'Étape Türkiye, Sürdürülebilirlikte Öncü Oluyor

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri’ne de önem veren L'Étape Türkiye, çevresel, sağlık, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik konularını benimsiyor. Sürdürülebilirliğin temsilcisi olan L'Étape Türkiye by Tour de France, Sürdürülebilirlik Raporu ile şeffaflığını koruyor.

Bisikletin ana ulaşım aracı olarak kullanılması hedeflenen yarışla birlikte karbon ayak izi minimuma indirmeye özen gösteriyor. Karbon ayak izini azaltmayla birlikte atık yönetimi ve doğal alanların korunması gibi çevre dostu uygulamalar yarışın her aşamasında yer alıyor. Yarışa katılan sporcularla birlikte izleyiciler içinde toplu taşıma teşvik edilerek çevresel etki en aza indiriliyor.

Topluma ve sosyal yapıya önemli katkılar sağlamayı hedefleyen L'Étape Türkiye, yerel halkı bisiklet yarışına teşvik ederek sağlıklı yaşam ve sürdürülebilir ulaşım konusunda farkındalık yaratıyor. Kadın bisikletçilerin katılımını destekleyen L'Étape Türkiye, cinsiyet eşitliğine de önem veriyor. İstanbul’da turizmi canlandırarak yerel esnaf ve işletmelere ekonomik katkı sağlamayı hedefleri arasında bulunduran L'Étape Türkiye, sporun birleştirici gücünü kullanarak yerel halkı etkinliğe dahil etmeyi amaçlıyor.

Tarihi ve kültürel zenginliklerin kalbi İstanbul’da düzenlenen L'Étape Türkiye, şehre turist çekerek turizmdeki yerel ekonominin canlanmasına katkıda bulunacak. Yarış kapsamında kullanılacak promosyon malzemelerinin ve ödüllerin yerel üreticiler tarafından sağlanması da yerel ekonomiye güç katmasına yardımcı olacak.

Sağlıklı yaşam tarzının en önemli parçası olan fiziksel aktiviteyi teşvik eden ve bunu misyon haline getire L'Étape Türkiye, bisikletin bir spor dalı ve çevre dostu bir ulaşım aracı olarak yer almasını vurgulayarak açık havada toplumun genel sağlığını iyileştirmeye ve hareketsiz yaşam tarzına bağlı riskleri azaltma konuları üzerinde farkındalık yaratıyor

Spor Tutkunları için Canlı Yayınlar

Canlı ve bant yayınlarıyla dünya genelinde geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen L'Étape Türkiye, Bloomberg HT, HT Spor ve PowerApp aracılığıyla canlı yayınlar ve özel röportajlarla Türk izleyicileri de bisiklet tutkusuyla buluşturacak. Yüzlerce televizyon kanalı ve medya kuruluşunun yakından takip edeceği yarış, yayınlanacak özel içeriklerle birlikte en uzak coğrafyalarda bile yakından takip edilecek. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) destekleriyle 70’ten fazla ülkede 26 dakikalık özel bir özetle de izleyicilere sunulacak.

L'Étape Türkiye by Tour de France, Destekçileriyle Gücüne Güç Katacak

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleriyle 19-20 Ekim tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Yarışın ana sponsorluğunu MG Otomotiv, Asperox ve Black Bruin üstleniyor. Resmi tedarikçileri arasında ise Carrefour Sa, Liv Hospital, Züber, Juss ve Shimano, Dovido yer alıyor. Dev organizasyonun resmi yayıncıları arasında Bloomberg HT, HT Spor PowerApp bulunuyor.