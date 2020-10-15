Fortnite Sezon 4 ve Marvel Knockout Super Series

Epic Games, geçtiğimiz gün erken saatlerde, Sezon 4 ile tanıtılan yeni Marvel temasını içeren bir turnuva planladığını duyurdu. 4 farklı kupadan oluşacak turnuvanın her birinin oyunda yeni yer alacak farklı Marvel karakterlerini ele alacağı duyuruldu. “Marvel Knockout Super Series” adıyla gerçekleşecek turnuvada oyuncular nakit para ve belirli oyun içi skin’lere erken erişim hakkı için mücadele edecek.

Her kupanın galibini belirlemek için popüler Marvel Knockout oyun modu oynanacak. Her kupanın kazananı belirlemek için popüler Marvel Knockout oyun modu oynanacak. Seri boyunca finale çıkmaya hak kazanan yarışmacılar 21 Eylülde 1.000.000 dolarlık final ödülü için yarışacak. 4 kupalık seriden oluşacak turnuvaların ilki ise Daredevil Kupası (Daredevil Cup).

1 milyon dolarlık ödüle giden yolda gerçekleşecek ilk kupa Daredevil Cup olacak. 14 Ekim’de başlayan turnuva, katılım şartlarını sağlayan tüm oyunculara açık. Başvuru şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.

Adaylar, bölgelerinin en iyi takımı olmak için Marvel Knocout LTM’de oynayacak. Bunu başarabilen takımlar oyun içi mağazaya gelmeden Daredevil kostümüne erişime sahip olacaklar.

Geri kalan turnuvalara ait bilgiler ise gelecek günlerde açıklanacak. Hangi Marvel karakterlerinin yer alacağı bilinmemekle birlikte söylentiler arasında Black Panther ve Venom karakterlerinin olacağı var.