Fortnite, oyuncularına ücretsiz Disney Plus üyeliği veriyor

10 Kasım saat 19.00’dan (ET) itibaren V-bucks satın alma veya bunun benzeri bir oyun içi alma işlemi gerçekleştiren Fortnite oyuncuları Disney Plus’ı iki ay ücretsiz kullanma hakkı kazanacak. Ancak önceden yapılan oyun içi işlemleri maalesef sayılmıyor. Bu yüzden iki aylık bedava Disney Plus üyeliği isteyenler sonradan kullanmak için V-bucks satın alma işlemine yönelecek gibi görünüyor.

Ancak Epic Games, 6 Kasım’dan itibaren oyun içi alım işlemi yapan oyuncuların da 10 Kasım’da başlayacak kampanyadan yararlanabileceklerini açıkladı.

Her Fortnite hesabı tek bir Disney Plus üyeliği kodu veriliyor. Ancak hâlihazırda bir Disney Plus hesabı olanlar veya kapatılmış bir hesabı olanlar bu kampanyadan faydalanamıyor.

V-bucks veya Marvel skin’i almak isteyenler için iyi bir kampanya olmakla birlikte yapılan en ucuz işlem bile iki aylık üyeliği almanıza yetecektir.