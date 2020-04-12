Formula 1 efsanesi Stirling Moss hayatını kaybetti!

Spor Arena Dış Haber | Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'Sir' unvanı bulunan İngiliz efsane sürücü Stirling Moss'un hayatını kaybettiği açıklandı.

1951-1961 yılları arasında Formula 1'de Vanwall, Maserati ve Mercedes gibi takımlarda 66 yarışa çıkan Moss'un 16 galibiyeti vardı. Formula 1 dünya şampiyonluğu bulunmayan Moss, 10 yıllık Formula 1 kariyerinde 4 kez dünya ikincisi, 3 kez dünya üçüncüsü oldu. 16 yarış galibiyetinin yanı sıra Moss. 16 kez pole pozisyonu sahibi oldu, 24 kez de podyum gördü.





