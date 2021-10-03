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Finlandiya Rallisi'nde kazanan Elfyn Evans

#Finlandiya Rallisi#Elfyn Evans#Ralli
Finlandiya Rallisinde kazanan Elfyn Evans

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 10. ayağını, Toyota Gazoo takımının Büyük Britanyalı pilotu Elfyn Evans kazandı.

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Jyvaskyla kentinde yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 2 saat 19 dakika 13.7 saniyede tamamlayan Evans, sezonun 2, kariyerinin 5. ralli zaferine ulaştı.

Hyundai Shell Mobis sürücülerinden Ott Tanak, liderin 14.1 saniye arkasında 2'nci, Craig Breen ise takım arkadaşı Tanak'ın 28.1 saniye gerisinde 3. oldu.

Yarışı 5. sırada bitiren Sebastien Ogier (Toyota Gazoo), 190 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 166 puanla Evans ve 130 puanla Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis) izledi.

WRC'nin 11. ayağı, 14-17 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

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#Finlandiya Rallisi#Elfyn Evans#Ralli