FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ 2024 || Türkiye-İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi turnuvasında üçüncü karşılaşmasına çıkıyor. Filenin Sultanları, İtalya ile mücadele edecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nin Antalya etabındaki ilk maçında Japonya’ya 3-2 mağlup oldu. Daha sonra ise Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci maçında Hollanda’yı 3-1 mağlup etti. Milliler, ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da tamamlanacak. Ay yıldızlı ekip turnuvanın ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Peki Filenin Sultanları voleybol maçı ne zaman? Türkiye-İtalya voleybol maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar…

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TÜRKİYE - İTALYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi 1. ayak karşılaşmaları Antalya'da düzenleniyor.

Filenin Sultanları turnuvadaki üçüncü maçında İtalya ile karşılaşacak.

Türkiye - İtalya mücadelesi bugün (18 Mayıs Cumartesi) saat 20.00'de başlayacak. Heyecanla beklenen maç TRT Spor Yıldız ekranlarında canlı ve naklen takip edilebilecek.