Filenin Sultanları için teknolojik yenilikler

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Vodafone, dünyada kadın voleyboluna, Türkiye’de ise kadın sporuna yönelik en yüksek ve kapsamlı sponsorluk anlaşmasına imza atmıştı.

Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Voleybol sponsorluğumuz kapsamındaki tanıtım çalışmalarımızı “Dünya duysun biz burdayız” kampanyasıyla başlatmıştık. Antalya’da düzenlenen Voleybol Milletler Ligi organizasyonunda da aynı motto altında ikinci kampanyamızı devreye aldık” dedi.

Filenin Sultanları için teknolojik yeniliklere devam ettiklerini kaydeden Şahin, “Voleybol Milletler Ligi döneminde de teknolojideki gücümüzle voleybola katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Antalya’daki maçlarda kullanılacak ileri maç teknolojilerini Vodafone olarak sahiplendik. Diğer yandan, Antalya Spor Salonu’nda BTK izinlerimizi tamamladık ve 5G’yi Antalya Spor Salonu’na kurduk. Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağlıyoruz. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara gitmesinin yolunu açıyoruz. Bu çalışmalarımızın gelecek yıllar için bir örnek oluşturacağına inanıyoruz” dedi.

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ANTALYA’DA FAN ZONE OLUŞTURULDU

Kampanyaların yanı sıra eğlenceli aktivitelere de imza attıklarını kaydeden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Dans Fabrika topluluğunun, Athena ile birlikte yapılan “Dünya Duysun Biz Buradayız’ marşına bir koreografi hazırladığını, Antalya'da hem Fan Zone alanında hem set aralarında performans sergilediğini söyledi. Şahin, Antalya Spor Salonu önünde bir Fan Zone oluşturulduğunu ve burada gün boyunca çeşitli aktiviteler düzenlendiğini kaydetti. Voleybol Milletler Ligi öncesi İstanbul Maslak Plaza binamızda özel bir CGI reklamı gerçekleştirdiğini ve büyük ilgi gördüğünü de dile getirdi.

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FİLENİN SULTANLARINA NAZAR BONCUĞU

Geçen yıl büyük başarılara imza atan ve dünya voleybolunun bir numarası haline gelen Filenin Sultanları’nın tüm dikkatleri üzerine çektiğini ifade eden Şahin, maç sırasında sahada da görebileceğiniz şekilde logomuza bizim yerel öğelerimizden biri olan nazar boncuğunu yerleştirdik. Onlara nazar değmesin istedik. “Hep birlikte, tek bir yürekle dünya duysun biz burdayız” demeye devam edeceğiz. Biz de global marka gücümüzü de kullanarak, voleybolun dünyada ve Türkiye’de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

SPOR ALANINDA ARTIK ZİRVEDE

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Sultanlar Ligi’nin İsim Sponsoru ve Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar Ana Sponsoru olduktan sonra voleybol sponsorluğunda akla gelen ilk marka haline geldiklerini de ifade etti. GfK’nın, ocak 2024 itibarıyla yaptığı pazar araştırmasını paylaşan Şahin, “Bu araştırmaya göre spor alanında sponsorluk denince toplam bilinirlikte %79 ile birinci sıradayız. Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı sponsorluğu toplam bilinirlikte %72 ile birinci sıradayız. Sultanlar Ligi isim sponsorluk bilinirliğinde %83 ile birinci sıradayız. Elbette, esas işimiz bundan sonra başlıyor; çünkü, zirvede kalabilmenin yoğun çaba gerektirdiğini biliyoruz” diye konuştu.