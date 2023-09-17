Filenin Sultanları 2'de 2 yaptı (Türkiye 3-0 Bulgaristan)

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Voleybol Milletler Ligi ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda şampiyon olan Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılım yolunda ikide iki yaptı.
Tokyo'da oynanan Olimpiyat Elemeleri B Grubu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 ile geçen Milli Takım, üst üste 17. galibiyetini aldı.
Setler: 25-20, 25-19, 25-15
Süre: 1 saat 18 dakika
Elemelerde gruplarında ilk 2’ye kalan takımlar, Olimpiyat Oyunları’na katılacak. Sultanlar ilk 2’ye giremese bile 2024 Milletler Ligi ve sonrasında belirlenecek dünya sıralaması ile Paris şansını sürdürecek.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri Grupları şu şekilde:
A Grubu (Çin):
Çin, Kanada, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Meksika, Hollanda, Sırbistan, Ukrayna
B Grubu (Japonya):
Japonya, Türkiye, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin, Peru
C Grubu (Polonya):
Polonya, Kolombiya, Almanya, İtalya, Güney Kore, Slovenya, Tayland, ABD
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo'da oynayacağı maçların programı şu şekilde:
19 Eylül:
07.00 Türkiye - Peru
20 Eylül:
07.00 Türkiye - Arjantin
22 Eylül:
10.00 Türkiye - Brezilya
23 Eylül:
13.30 Türkiye - Japonya
24 Eylül:
10.00 Türkiye - Belçika