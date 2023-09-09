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Filenin Efeleri veda etti

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Efeleri#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Voleybol
Filenin Efeleri veda etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2023 20:18

Filenin Efeleri, 2023 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 2-0 öne geçtiği maçta Slovenya'ya 3-2 mağlup olarak şampiyonaya veda etti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 2-0 öne geçtiği maçta Slovenya’ya 3-2 mağlup olarak çeyrek final şansını kaybetti.

Bulgarista'nın Varna şehrine oynanan mücadeleyi, TVF Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu ve TVF Denetleme Kurulu Üyesi Umut Bağlı da izledi.

SALON: Palace of Culture and Sports

HAKEMLER: Vasileios Vasileiadis (Yunanistan) Ilaria Vagni (İtalya)

TÜRKİYE: Burutay, Bedirhan, Adis, Yiğit, Vahit Emre, Arslan, Berkay (L) Volkan (L), (Kaan, Mert Matiç, Mirza, Efe)

SLOVENYA: Urnaut, Kozamernik, Mozic, Cebulj, Pajenk, Ropret, Kovacic (L) (Planinsic, Stern, Mujanovic)

SETLER: 25-20, 25-22, 21-25, 23-25, 13-15

SÜRE: 146 dakika (28’,29’,32’,34’,23’)

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#Filenin Efeleri#A Milli Erkek Voleybol Takımı#Voleybol

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