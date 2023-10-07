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Filenin Efeleri, Mısır'ı mağlup etti

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#Voleybol#Filenin Efeleri#Sporanasayfa
Filenin Efeleri, Mısırı mağlup etti
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2023 10:13

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya’da düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır’ı 3-1 mağlup etti.

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Filenin Efeleri, Japonya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Paris 2024 Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında Mısır’ı 3-1 mağlup etti.

Milliler, elemelerdeki yedinci ve son maçında 8 Ekim Pazar günü saat 07.00’de Tunus ile karşılaşacak.

Salon: Yoyogi National
Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Jiang Liu (Çin)
Türkiye: Yiğit, Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Arda (Volkan (L), Berkay (L), Adis, Yasin, Yunus Emre, Enes
Mısır: Eissa, Seoudy, Haikal, Sayedin, Masoud, Abdalla (Hassan (L), Khater, Omar, Ellakany)
Setler: 25-21, 25-18, 20-25, 25-23
Süre: 1 saat 43 dakika

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#Voleybol#Filenin Efeleri#Sporanasayfa

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