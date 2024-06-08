Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde İran'ı devirdi! İlk galibiyet...

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SALON: West Japan General Exhibition Center
HAKEMLER: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)
TÜRKİYE: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)
İRAN: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)
SETLER: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25
SÜRE: 1 saat 48 dakika
VNL tarihindeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, 2’nci haftadaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 09.30’da Almanya ile karşılaşacak.