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Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde İran'ı devirdi! İlk galibiyet...

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#Voleybol#Milletler Ligi#Filenin Efeleri
Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde İranı devirdi İlk galibiyet...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 10:46

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin 2’nci haftasındaki üçüncü maçında İran’ı 3-1 mağlup etti.

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SALON: West Japan General Exhibition Center

HAKEMLER: Shin Muranaka (JPN), Gerardo Luis Macias (MEX)

TÜRKİYE: Efe, Faik Samet, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Volkan (L) (Yasin, Adis, Arda, Mert)

İRAN: Moslehabadi, Amin, Salehi, Mohammed, Vadi, Milad, Arman (L) (Jelveh, Hazrat, Poriya, Esfandiar, Barbast, Morteza)

SETLER: 22-25, 25-23, 25-23, 27-25

SÜRE: 1 saat 48 dakika

VNL tarihindeki ilk galibiyetini alan Filenin Efeleri, 2’nci haftadaki dördüncü ve son maçında yarın TSİ 09.30’da Almanya ile karşılaşacak.

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#Voleybol#Milletler Ligi#Filenin Efeleri

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