Filenin Efeleri mağlubiyetle başladı

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İsrail'de düzenlenen 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu'nda Filenin Efeleri, ilk maçında Fransa'ya 3-0 mağlup oldu. Milli Takımımız ikinci maçında 1 Eylül Cuma günü Romanya ile karşılaşacak.
TÜRKİYE-FRANSA: 0-3
SALON: Shlomo Group Arena
HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
TÜRKİYE:Burutay, Samet, Adis, Efe, Mert M., Arslan (Berkay (L), Volkan (L), Bedirhan, Kaan, Emre, Mirza)
FRANSA: Clevenot, Le Goff, Brizard, Louati, Chinenyeze, Patry (Grebennikov (L), Carle, Jouffroy)
SETLER: 20-25, 28,30 25-27
SÜRE:1 saat 35 dakika