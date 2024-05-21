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FİLENİN EFELERİ MAÇI 2024 || Türkiye-Kanada Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Güncelleme Tarihi:

#Filenin Efeleri Milletler Ligi 2024#Türkiye#Kanada
FİLENİN EFELERİ MAÇI 2024 || Türkiye-Kanada Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2024 12:26

Filenin Efeleri, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi’nde mücadele edecek. A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Kanada ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ligin ilk haftasında Kanada, Hollanda, Fransa ve ABD ile karşılaşacak. VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finalde mücadele etmek hakkı elde edecek. Peki Türkiye-Kanada Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?İşte Filenin Efeleri voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 5-9 Haziran’da Japonya’da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran’da Slovenya’da mücadele edecek. Milletler Ligi’nin ilk etabı Antalya’da düzenlenirken turnuvada puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkma hakkı elde edecek. İşte Filenin Efeleri Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde parkeye çıkıyor.

Türkiye Kanada voleybol maçı, bugün (21 Mayıs Salı) saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

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#Filenin Efeleri Milletler Ligi 2024#Türkiye#Kanada

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