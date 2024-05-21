FİLENİN EFELERİ MAÇI 2024 || Türkiye-Kanada Milletler Ligi voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geliyor. Filenin Efeleri, ligin ilk haftasında 21-26 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 5-9 Haziran’da Japonya’da, üçüncü haftasında da 18-23 Haziran’da Slovenya’da mücadele edecek. Milletler Ligi’nin ilk etabı Antalya’da düzenlenirken turnuvada puan sıralamasında ilk 8'de yer alan takımlar finale çıkma hakkı elde edecek. İşte Filenin Efeleri Türkiye-Kanada voleybol maçı canlı yayın bilgisi!

TÜRKİYE KANADA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Filenin Efeleri, Milletler Ligi’nde parkeye çıkıyor.

Türkiye Kanada voleybol maçı, bugün (21 Mayıs Salı) saat 20.00'de başlayacak.

Antalya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.