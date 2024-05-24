Filenin Efeleri maç takvimi 2024 | Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgisi

Haberin Devamı

Filenin Efeleri maç takvimi sporseverler tarafından takip ediliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile bu hafta mücadele edecek. Antalya’daki organizasyonda Kanada ve Hollanda'ya mağlup olan Ay Yıldızlılar, üçüncü maçında Fransa karşısında galibiyet için sahada olacak. Antalya Etabı’nda ayrıca Polonya, Slovenya ve Bulgaristan takımları yer alıyor. Peki Filenin Efeleri Milletler Ligi ilk hafta maçları ne zaman? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, ayrıntılar.

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Fransa karşısında mücadele edecek. Türkiye-Fransa voleybol maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00 başlayacak. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Haberin Devamı

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.