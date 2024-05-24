×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriVoleybol Haberleri

Filenin Efeleri maç takvimi 2024 | Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgisi

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye Fransa Voleybol Maçı#Milletler Ligi#A Milli Erkek Voleybol Takımı
Filenin Efeleri maç takvimi 2024 | Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Milletler Ligi Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 23:44

Türkiye-Fransa voleybol maçı için nefesler tutuldu. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde üçüncü maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Tarihinde ilk kez katıldığı Milletler Ligi’ndeki 2. maçında Hollanda’ya 3-2 mağlup olan Filenin Efeleri, Fransa karşısında galibiyet için mücadele verecek. Antalya’daki organizasyondaki Milletler Ligi'nde yer alan Milliler, Fransa'nın ardından ABD ile karşılaşacak. Karşılaşmalar sonucu puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele edecek. Peki, Türkiye Fransa voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Milletler Ligi Filenin Efeleri maç takvimi ve Türkiye-Fransa maçı canlı yayın bilgisi.

Haberin Devamı

Filenin Efeleri maç takvimi sporseverler tarafından takip ediliyor. A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile bu hafta mücadele edecek. Antalya’daki organizasyonda Kanada ve Hollanda'ya mağlup olan Ay Yıldızlılar, üçüncü maçında Fransa karşısında galibiyet için sahada olacak. Antalya Etabı’nda ayrıca Polonya, Slovenya ve Bulgaristan takımları yer alıyor. Peki Filenin Efeleri Milletler Ligi ilk hafta maçları ne zaman? Türkiye-Fransa voleybol maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, ayrıntılar.

TÜRKİYE FRANSA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'nde Fransa karşısında mücadele edecek. Türkiye-Fransa voleybol maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00 başlayacak. Müsabaka, TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Haberin Devamı

16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye Fransa Voleybol Maçı#Milletler Ligi#A Milli Erkek Voleybol Takımı

BAKMADAN GEÇME!