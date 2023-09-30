Filenin Efeleri galibiyetle başladı! (Türkiye 3-1 Sırbistan)

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Filenin Efeleri, Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri B Grubu ilk maçında Sırbistan'ı 3-1 mağlup etti.

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 vizesi aldığı Yoyogi Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Milli Takımımız, elemelere galibiyetle başladı.

Gruba galibiyetle başlayan Filenin Efeleri, elemelerdeki ikinci maçında yarın saat 04.00’te (Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece) Slovenya ile karşılaşacak.

B Grubu’nda yer alan Millilerimiz, grup etabında ev sahibi Japonya’nın yan sıra ABD, Slovenya, Sırbistan, Tunus, Mısır ve Finlandiya ile mücadele ediyor. Olimpiyat Elemeleri’nde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na katılma hakkı elde edecek.

SETLER: 22-25, 25-20, 14-25, 20-25



SÜRE: 1 saat 44 dakika

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