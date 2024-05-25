Filenin Efeleri, Fransa’ya 3-1 mağlup oldu

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’ndeki üçüncü maçında Fransa’ya 27-25, 23-25, 16-25 ve 14-25’lik setler sonucu 3-1 mağlup oldu.
Filenin Efeleri, Antalya’nın ev sahipliği yaptığı ilk haftadaki dördüncü maçında 26 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak.
SALON: Antalya Spor Salonu
HAKEMLER: Epaminondas Gerothodoros(Yunanistan), Angela Grass (Brezilya)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat ( M. Matic, Volkan (L) Kaan, Yasin, Efe, Emre)
FRANSA: Le Goff, Brizard, Louati, Seddik, Patry, Clevenot (Grebennikov (L), Toniutti, Diez (L), Faure, Jouffroy, Tillie)SETLER: 27-25, 23-25, 16-25 14-25SÜRE: 1 saat 22 dakika