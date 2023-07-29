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Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupası'nda finale yükseldi

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#Filenin Efeleri#FIVB Challenger Kupası#Voleybol
Filenin Efeleri, FIVB Challenger Kupasında finale yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2023 18:20

FIVB Challenger Kupası'nda Erkek Milli Voleybol Takımımız, Ukrayna'yı altın set sonunda 3-2 mağlup etmeyi başardı ve adını finale yazdırdı.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katarın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupasının yarı finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti ve finale yükseldi.

Filenin Efeleri, yarın saat 19.00'da finalde Katar-Şili maçının galibiyle karşılaşacak.

SALON: Aspire

TÜRKİYE: Arslan, Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Mirza, Mert Matiç)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Synytsia, Plotnyskyi, Semeniuk, Tupchii, Boyko (L) (Shchurov, Kanaiev (L), Yevstratov, Kisiliuk, Shchurov, Poluian)

SETLER: 18-25, 25-23, 25-17, 19-25, 15-13

SÜRE: 2 saat 8 dakika


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#Filenin Efeleri#FIVB Challenger Kupası#Voleybol

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