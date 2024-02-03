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Fildişi Sahili geri döndü, Mali elendi! Aurier ve takımı, Afrika Kupası yarı finalinde

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#Afrika Kupası#Fildişi#Mali
Fildişi Sahili geri döndü, Mali elendi Aurier ve takımı, Afrika Kupası yarı finalinde
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2024 23:32

Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda Mali'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

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Afrika Uluslar Kupası çeyrek final karşılaşmasında Mali ile Fildişi Sahili kozlarını paylaştı. Fildişi Sahili, uzatmalara giden maçta Mali'yi 2-1 mağlup yendi.

Mücadelede Fildişi Sahili'ne galibiyeti getiren golleri 90'da Simon Adingra ve 120'de Oumar Diakite attı. Mali'nin tek golü 71. dakikada Nene Dorgeles'ten geldi. Mali, 17. dakikada Adama Traore ile penaltıdan yararlanamadı.

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FİLDİŞİ SAHİLİ 10 KİŞİ KALDI

Fildişi Sahili'nde Kossonou Odilon 43, Oumar Diakite ise 120+3'te kırmızı kart gördü.

Fildişi Sahili'nde Galatasaray'ın yeni transferi Serge Aurier ve Trabzonsporlu Nicolas Pepe 45 dakika sahada kaldı. Max Gradel ise 73'te oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Fildişi Sahili, Afrika Uluslar Kupası'nda yarı finale yükseldi. Mali ise turnuvaya veda etti.

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#Afrika Kupası#Fildişi#Mali

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