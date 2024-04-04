FIFA sıralamasında 5 basamak geriledik

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı.
2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.
Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken, Çekya 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.