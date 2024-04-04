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FIFA sıralamasında 5 basamak geriledik

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#A Milli Takım#FIFA#Bizim Çocuklar
FIFA sıralamasında 5 basamak geriledik
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2024 13:07

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın nisan ayı ülkeler sıralamasında 5 basamak gerileyerek 1495 puanla 40. sırada yer aldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), nisan ayı dünya sıralamasını açıkladı.

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken, Çekya 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

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#A Milli Takım#FIFA#Bizim Çocuklar

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