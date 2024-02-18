Feyzullah Aktürk üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

Haberin Devamı

Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya’dan Boris Makoev’i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Feyzullah Aktürk, Polonyalı güreşçi Michal Jan Bielawski ve Moldova’dan Andrian Grosul’u eledi ve yarı finalde Gürcistan’dan Miriani Maisuradze’ye rakip oldu.

Rakibini 8-0 mağlup ederek finale kalan milli sporcu, Slovakya’dan Boris Makoev ile karşılaştı.

Final maçını 8-0 kazanan Feyzullah Aktürk, altın madlaya kazandı. Aktürk, üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.