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Feyzullah Aktürk üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu!

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#Güreş#Spor#Feyzullah Aktürk
Feyzullah Aktürk üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2024 20:35

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 92 kilo finalinde Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek üst üste 3. kez altın madalyanın sahibi oldu.

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Romanya’nın başkenti Bükreş’te devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk, Slovakya’dan Boris Makoev’i 8-0 mağlup etti ve altın madalyanın sahibi oldu.

Feyzullah Aktürk, Polonyalı güreşçi Michal Jan Bielawski ve Moldova’dan Andrian Grosul’u eledi ve yarı finalde Gürcistan’dan Miriani Maisuradze’ye rakip oldu.

Rakibini 8-0 mağlup ederek finale kalan milli sporcu, Slovakya’dan Boris Makoev ile karşılaştı.

Final maçını 8-0 kazanan Feyzullah Aktürk, altın madlaya kazandı. Aktürk, üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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#Güreş#Spor#Feyzullah Aktürk

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