Fernando Santos'tan Cenk Tosun ve Salih Uçan için olumlu rapor!

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Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba, “Hocamız iki arkadaştan da memnun ve bizimle kalmaları yönünde rapor verdi. Menajerleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Orta yolda buluşmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Salih Uçan ve Cenk Tosun’la yeni kontrat görüşmeleri sürerken teknik direktör Fernando Santos’un da iki oyuncunun kalması yönünde rapor verdiği belirtildi. Beşiktaş Futbol Direktörü Samet Aybaba, “Hocamız iki arkadaştan da memnun ve bizimle kalmaları yönünde rapor verdi. Menajerleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Arkadaşlarımızın kendilerince istekleri var, biz de kulübün menfaatlerini ve ekonomik durumunu gözetmek zorundayız. Orta yolda buluşmayı umuyoruz” diye konuştu. Aybaba bir rakam vermese de Cenk’in istediği rakamın yıllık 1.5 milyon Euro olduğu, kulübün bu rakamı çok yüksek bulduğu ve henüz anlaşma sağlanamadığı ifade edildi.

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Yeni sezonda kadroyu revize edeceklerini, ara transferde aldıkları üç isimle önemli bir başlangıç yaptıklarını belirten Aybaba “Beşiktaş şu anda sorunlarını atlattı. Sezon sonunda takımdan gönderilecek ve kalacakların raporunu da 3 hafta sonra teknik direktörümüz Fernando Santos hazırlayıp sunacak” dedi.