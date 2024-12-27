Fernando Muslera sürprizi! Gidecek mi kalacak mı derken Galatasaray harekete geçti...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor deplasmanına çıkmış ve rakibini 5-1 mağlup ederek devre arasına liderlik koltuğunda oturarak girmişti.

En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede yer alan sarı - kırmızılılarda takviyeler için çalışmalar hız kazanırken, iç transferde de önemli adımların atılacağı öğrenildi.

Galatasaray Yönetimi'nin takım kaptanı Fernando Muslera'nın geleceğiyle ilgili kararı ortaya çıktı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre sarı - kırmızılılar, 1 sezon daha devam etmek istediği Fernando Muslera ile masaya oturacak.

Haberin devamında yönetimin Uruguaylı file bekçisi ile mart ayında görüşme yapmayı planladığı ve sözleşme uzatma konusunda el sıkışmayı hedeflediği kaydedildi.

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URUGUAY BASINI 'AYRILIK' DİYOR

Öte yandan Uruguay basınında yer alan haberde Muslera'nın sezon sonu için Galatasaray'dan ayrılma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Fernando Muslera'nın Uruguay'a dönmek istediği ve gelecek sezon Penarol formasını giymeye yakın olduğu belirtilmişti.

SÖZLEŞMESİ SONA ERECEK

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray'da oynayan 38 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesi bu yaz sona erecek.

Fernando Muslera, Galatasaray ile 7 Süper Lig Şampiyonluğu elde ederken 4 kez de Türkiye Kupası'nı kazandı. Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayla 6 kez de Türkiye Süper Kupa zaferini elde etti.