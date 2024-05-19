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Fenerbahçe'de 5 eksik, Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek! Muhtemel 11'ler, öne çıkan istatistikler, şampiyon iddaa oranı...

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#Misli#İddaa#Galatasaray Fenerbahçe
Fenerbahçede 5 eksik, Galatasaraya şampiyonluk için 1 puan yetecek Muhtemel 11ler, öne çıkan istatistikler, şampiyon iddaa oranı...
Cengiz İzmitli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 01:30

Şampiyonluk için sadece 1 puana ihtiyacı olan Galatasaray, ligde oynadığı son 3 derbide rakibine gol atamayan Fenerbahçe'yi konuk ederken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Canlı Bahis, Canlı Sohbet seçenekleriyle ve Misli’ye özel "Şampiyon Oran" ile yaşayabileceksiniz. Bu arada; Misli'den yeni üyelere 50 TL hediye!

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GALATASARAY

Süper Lig'de oynadığı son 17 maçı firesiz atlatan Galatasaray, derbide en az 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek!

Sarı-kırmızılılarda göze çarpan bir eksik yok.

TD Okan Buruk'un son haftalarda sahaya sürdüğü 11'de bir değişiklik yapması beklenmiyor.

Sağ bekte Kaan Ayhan, sol açıkta Barış Alper Yılmaz, forvet arkasında Dries Mertens forma giyecek.

Stoperde "Victor Nelsson & Abdülkerim Bardakcı", orta alanda "Kerem Demirbay & Lucas Torreira" ikililerini izleyeceğiz.

Gole en yakın isim Mauro Icardi olacak, sağ kanatta yaratıcı rolünde Hakim Ziyech görev yapacak.

FENERBAHÇE

Son 2 maça lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de ise 5 isim maç kadrosunda olmayacak!

Rodrigo Becao (sarı kart) cezalı; İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İsmail Yüksek sakat.

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Sarı-lacivertli ekibin şampiyon olması için burada kazanması yetmeyecek; önümüzdeki haftayı da firesiz geçmesi ve Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında kaybetmesi gerekecek.

TD İsmail Kartal, Becao'nun yokluğunda stoper ikilisini "Çağlar Söyüncü & Jayden Oosterwolde" şeklinde oluşturabilir.

İrfan Can ve Cengiz'in olmadığı denklemde, sağ kanatta Sebastian Szymanski'yi görebiliriz.

Szymanski'nin orta alandaki boşluğunu Mert Hakan Yandaş doldurabilir.

"9 numara" konusu maç saati netleşecek. Tecrübesiyle Edin Dzeko bir adım önde.

Fenerbahçede 5 eksik, Galatasaraya şampiyonluk için 1 puan yetecek Muhtemel 11ler, öne çıkan istatistikler, şampiyon iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Bu sezon iç sahada puan kaybetmeyen tek takım Galatasaray! (18/18 - 54 puan)

- Galatasaray'ın iç sahadaki son 5 maçının 4'ü "hem "KG VAR" oldu, hem de "2.5 ÜST" bitti.

- Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde Galatasaray'a karşı çıktığı son 3 maçta gol yemedi! (2G 1B)

- Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı oynadığı son 3 lig maçında gol atamadı.

- Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk ettiği son 8 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (5B 2M)

- Maçın hakemi Arda Kardeşler, bu sezon 21 Süper Lig karşılaşmasında düdük çaldı. (89 sarı kart - 3 kırmızı kart - 3 penaltı)

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%50'lik kesim sarı-kırmızılıların Aslantepe'de şampiyonluğu galibiyetle kutlayacağını düşünüyor...

%14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Fenerbahçede 5 eksik, Galatasaraya şampiyonluk için 1 puan yetecek Muhtemel 11ler, öne çıkan istatistikler, şampiyon iddaa oranı...

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

ARŞİV - Galatasaray'ın Belçikalı maestrosu Dries Mertens'in Napoli günleri! Birbirinden klas goller...

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#Misli#İddaa#Galatasaray Fenerbahçe

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