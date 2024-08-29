Fenerbahçe Voleybol Şubesi ile Medicana arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

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Medicana ile Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Şubesi arasında isim ve sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde düzenlenen imza törenine; Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ile takım kaptanları Eda Erdem ve Fabian Drzyzga katıldı.

Kızılhan: "Hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için çok önemli bir anlaşma"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, törende yaptığı açılış konuşmasında bu önemli iş birliğine vurgu yaptı. Sözlerine geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kulübün eski teknik direktörü Cristoph Daum’u anarak başlayan Kızılhan, "Fenerbahçemiz için çok büyük başarılar sağlamış, ülkemizi vatanı gibi gören, ülkemizin ve kulübümüzün değerlerine saygı ve aidiyet duyan, adeta bizden biri olan değerli hocamız Daum’u kaybettik. Toprağı bol olsun. Bugün, bizler için çok önemli bir gün ve imza töreni. Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklarından, sponsorluk anlaşmalarından biri; hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için. Türk sporuna ve özellikle voleybol branşına olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak bir iş birliğinin duyurusu için hepiniz hoş geldiniz" dedi.

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Belgü: "Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe’yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır"

Ardından söz alan Fenerbahçe Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Medicana Sağlık Grubu’nun Erkek ve Kadın Voleybol Takımlarımıza isim sponsoru olarak destek olması, Fenerbahçe’nin amatör branşlara verdiği önemin bir göstergesi ve sporun her dalında en üst düzeyde yer alma hedefimizin bir parçasıdır. Medicana Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin Bozkurt’a, kulübümüze olan inancı ve destekleri için içtenlikle teşekkür ediyorum. Bu güçlü iş birliği, yalnızca Fenerbahçe’yi değil, Türk voleybolunu da ileriye taşıyacaktır. Bu iki büyük ismin bir arada olması hedeflerimizi daha da büyütecektir. Avrupa’daki ve Türkiye’deki bütün kupalara talibiz. Bununla ilgili ciddi bir yapılanma içerisindeyiz ve umut ediyorum ki, bu dönemde Medicana ile beraber bütün istediğimiz başarılara ulaşır ve taraftarlarımızı memnun ederiz" diye konuştu.

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Özkaya: "Voleybolu Türkiye’deki birçok spor branşının önüne çıkaran Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum"

Medicana adına açıklamalarda bulunan Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO Reha Özkaya ise şunları söyledi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün çok değerli Genel Sekreteri Burak Bey’e ve Voleybol Şubesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Bey’e misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz. Dünyanın ve Türkiye’nin en değerli voleybolcuları ile Türkiye’nin en büyük sağlık markasının bir arada olması tesadüf değil, gurur verici. Ve yine dünyada ve Türkiye’de sayısız başarılar kazanmış Fenerbahçe Kadın ve Erkek Voleybol Takımının uluslararası arenada, rekabetin üst düzey olduğu bir alanda ve bunu uzun yıllar sürdürülebilir bir şekilde yapabilmesi müthiş bir şey, bu da gurur verici. Voleybolu Türkiye’deki birçok spor branşının önüne çıkaran bu değerli arkadaşlarımızı ve bu arkadaşlarımıza o ortamı hazırlayan değerli Fenerbahçe Spor Kulübü’nü tebrik etmek istiyorum. Bu da ayrıca bir gurur verici durum."

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Stanicki: "Bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız"

Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Dariusz Stanicki de "Umarım, hep birlikte başarılı bir sezon geçiririz. Gördüğünüz gibi formalarda Medicana çok güzel gözüküyor, çok yakıştı. Umarım bu sezon hep birlikte güzel şeylere imza atacağız ve nice kupalar alacağız. Hepimize hayırlı olsun, çok teşekkür ediyorum" dedi.

Çelik: "Bu şampiyonluklar hiçbirimize yetmiyor, yetmeyecek"

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik ise "Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı olarak çok heyecanlıyız. Biz de Milli Takım’dan dönen hem yöneticiler, hem oyuncular olarak yeni sezon hazırlıklarına yeni katıldık. Çubuklu formamızı, taraftarlarımızı ve sizlerle beraber olmayı çok özledik. Yeni formalarımızı çok beğendik. Umuyorum ki, Medicana’nın bizlere verdiği güç ve desteğiyle birlikte yeni sezonda ve ileriki yıllarda artarak devam eden başarılarla birlikte arzu ettiğimiz Avrupa, dünya ve Türkiye’deki kupaları kaldırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Erdem: "Başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum"

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem de, "Sizlerle güçlerimizi birleştirerek başarılı bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Umarım hep birlikte güzel zaferlere ulaşırız. Ailemize hoş geldiniz" dedi.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Fabian Drzyzga ise, "Bu sezon ilk kez formasını giyeceğim Fenerbahçe’nin kaptanı olarak bugün buradayım. Kısa sürede gördüklerim ne kadar büyük bir camiada olduğumu anlamama yetti. Sponsorluk anlaşması hayırlı uğurlu olsun. Yeni sezonda bol şans getirmeniz dileğiyle" temennisiyle sözlerini tamamladı.