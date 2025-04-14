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Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nde finalde! Galatasaray Daikin derbiyi 5 sette kaybetti

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol
Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Liginde finalde Galatasaray Daikin derbiyi 5 sette kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2025 19:20

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi Play-Off yarı finalinin üçüncü maçında Galatasaray Daikin'i 5 sette mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

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Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Galatasaray Daikin'i 3-2 yenerek seriyi 2-1'e taşıdı ve finale yükseldi.

Sarı-lacivertliler, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda ev sahibi olduğu müsabakaya iyi başladı. Taraftarının desteğiyle etkili oynayan Fenerbahçe, 6-1 üstünlük kurdu. Fenerbahçe, setin devamında 7 sayılık (13-6) fark yakaladı. Oyundan kopmayan sarı-kırmızılı ekip, 14-11 ve 17-14'te farkı 3 sayıya indirdi. Ancak ev sahibi ekip, Fedorovtseva ve Vargas ile köşelerden etkili ataklar gerçekleştirerek rakibinin farkı daha fazla eritmesini önledi. Fenerbahçe, bir ara 21-16 üstünlük kurdu. Dangubic'in servisleriyle etkili olan Galatasaray, 23-22 öne geçti. Son bölümü iyi oynayan sarı-kırmızılı ekip, büyük bölümünü geride götürdüğü seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti.

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Maçın ikinci seti çekişmeli geçti. İlk setin başlangıcına göre daha etkili savunma yapan Galatasaray, İlkin'in elinden skor üretti ve 6-5 üstünlük kurdu. Vargas ve Ana Cristina ile sayılar alan Fenerbahçe, 12-9'da 3 fark yakaladı. Ancak sarı-kırmızılı ekip, Yasemin'in servis attığı bölümde 3-0'lık seri yaparak 12-12'de eşitliği sağladı. Fenerbahçe, Vargas'ın etkili servisleri sonrasında skor üreterek 19-13'te farkı 6 sayıya çıkardı. Bu kez setin sonunda hata yapmayan sarı-lacivertli ekip, 25-20 alarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sete iyi giren taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip, skoru 5-2 yapmasının ardından sarı-lacivertliler erken bir mola kullanmak zorunda kaldı. Mola dönüşü konuk takım Dangubic'in etkili servisleriyle durumu 7-2'ye getirdi. Sette 5 sayı geri düşen (3-8) Fenerbahçe Medicana, Vargas'ın etkili olduğu bölümde 4-0'lık seriyle farkı 1'e indirdi: 7-8. Rakibinin öne geçmesine engel olan Galatasaray Daikin, Carutasu'nun sayılarıyla 15-10 üstünlük kurdu. İlkin'in 4 numaradan ataklarında iyi blok yapan Fenerbahçe farkı 2 sayıya indirdi: 14-16. Büyük bir motivasyon ve konsantrasyonla mücadele ettiği seti 25-16 alan Galatasaray, setlerde 2-1 üstünlük kurdu.

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Fenerbahçe, kendisi için play-off serisine tutunma anlamına gelen dördüncü sete iyi başladı. Setin başında farkı açan sarı-lacivertliler, 9-1 üstünlük kurdu. Fedorovtseva, Ana Cristina ve Vargas'ın ağırlığını koyduğu seti 25-13 alan Fenerbahçe Medicana, skorda 2-2 eşitliği sağladı.

Karar seti karşılıklı sayılarla başladı. Sarı-kırmızılıların 5-3 öne geçtiği sette 4-0'lık seri yakalayan Fenerbahçe, skoru 7-5 lehine çevirdi. Vargas'ın etkili servislerine devam ettiği sarı-lacivertliler, saha değişimine 8-5 önde girdi. Son bölümde hata yapmayan Fenerbahçe, seti 15-9 ve maçı da 3-2 kazandı.

Set sonuçları

İlk set sonucu: Fenerbahçe 23-25 Galatasaray

İkinci set sonucu: Fenerbahçe 25-20 Galatasaray

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Üçüncü set sonucu: Fenerbahçe 16-25 Galatasaray

Dördüncü set sonucu: Fenerbahçe 25-13 Galatasaray

Beşinci set sonucu: Fenerbahçe 15-9 Galatasaray

VAKIFBANK İLE EŞLEŞTİ

Galatasaray Daikin'i mağlup eden Fenerbahçe Medicana, Voleybol Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank'ın rakibi oldu.

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#Fenerbahçe#Galatasaray#Voleybol

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