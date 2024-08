Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu.

Her temsilcimiz için diğer iki Türk takımı dışındaki tüm takımlar muhtemel rakip olacak. Toplam 36 ekibin katılacağı kurada takımlar her torbadan 2'şer rakip çekecek. Dolayısıyla temsilcilerimiz kendi torbası da dahil olmak üzere her torbadan 2 rakip çekmiş olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar saat 14.00'te başladı ve Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi.

İŞTE TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ

FENERBAHÇE: Manchester United, Slavia Prag (D), Lyon, AZ Alkmaar (D), Union SG, Midtjylland (D), Athletic, Twente (D)

GALATASARAY: Tottenham, Ajax (D), PAOK, AZ Alkmaar (D), Dinamo Kiev, Malmö (D), Elfsborg, RFS (D)

BEŞİKTAŞ: Frankfurt, Ajax (D), Maccabi Tel Aviv, Lyon (D), Malmö, Bodo/Glimt (D), Athletic, Twente (D)

METİN ÖZTÜRK: "TÜM KUPALARA TALİBİZ, TAKIMA VE OKAN BURUK'A GÜVENİYORUZ"

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise şu ifadeleri kullandı:

"Yeni format oldukça dinamik. Keşke Şampiyonlar Ligi'nde olsaydık. Buradayız, önümüze bakacağız. İnşallah nice zaferleri ülkemize yaşatacağız. Bildiğimiz takımlar var, bilmediğimiz iki takım daha var. Okan Hoca ve teknik ekip bunları analiz edecektir. Biz de takıma en büyük desteği vereceğiz. Dursun Özbek liderliğinde hem Avrupa'da hem de Türkiye'de tüm kupalara talip şekilde yolumuza devam edeceğiz. Galatasaray'ın yeri Şampiyonlar Ligi. Ancak gerçekçi bakarsak, UEFA Avrupa Ligi'nde ilerlemek ve kupaya gitmek daha olası. Takıma ve Okan Buruk'a güveniyoruz."

"TRANSFERDEKİ AVANTAJ..."

"Transferle ilgili yöneticilerimiz çalışıyor. Onların konusu. Avrupa'da transferin son günü, 3 Eylül'de UEFA'ya kadro bildireceğiz. 13 Eylül'de Türkiye'de transfer bitecek. Transfer çalışmaları son saniyeye kadar devam edecek. Avrupa'da transfer bittikten sonra bizim için avantaj. Kadroda düşünülmeyen isimleri de alabilirsiniz. Çalışmalar sürüyor."

HÜSEYİN YÜCEL: ORTA ŞEKERLİ BİR KURA

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, kura çekiminin ardından şöyle konuştu:

"Beşiktaş olarak güzel başladık. Lugano'ya karşı muazzam bir galibiyet aldık, taraftarlarımız çok güçlü destekledi. Kurayı çektik, hayırlı olsun. Her grubun zorlukları, kolaylıkları var. Beşiktaş olarak kenetlenip, bu sene hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Orta şekerli bir kura çektik, güzel olacak. İç saha avantajımızı kullanacağız, deplasmanda da alabileceğimiz kadar puan alacağız. İnşallah bir üst tura çıkacağız. Sezona güzel başladık ama ayaklarımız yere sağlam basıyor. Fazla uçmuyoruz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Var bir hayalimiz, onu şimdi paylaşmayayım. Ancak ilk hedef gruptan çıkmak. Maçlar kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor. Bütçeli takımlara karşı, çok ciddi galibiyetler aldık. Önemli olan takımın ve teknik heyetin kimyasının tutması. Bütçeler çok önemli değil. Yeter ki biz kenetlenelim. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray başarılar dileriz."

"KANAT VE BEK TRANSFERİ..."

"Kanat ve bek için arayışlarımız vardı. Bulduk ama sıkıntımız var. 14 yabancı sınırı var, elimizden oyuncu çıkarmamız lazım. Gitmek istemeyen oyuncular var. Bugün güzel haberler gelecek diye düşünüyorum. Birkaç güne yeni transferleri açıklayacağız. Fırsat transferi değil, belirlediğimiz transferler var."

8'ER MAÇ OYNANACAK

Yeni sistemde takımların maç sayısı 6'dan 8'e çıkacak. Yani lig aşamasında 4'ü iç saha 4'ü deplasman olmak üzere toplam 8 maça çıkılacak.

SON 12 SIRA VEDA EDECEK

Ligde ilk 8 sırayı alan takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Son 16 turuna çıkacak olan diğer 8 takım ise ligi 9 ila 24. sırada tamamlayan ekipler arasındaki play-off maçları sonrası belli olacak.

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

1. Hafta: 25-26 Eylül 2024

2. Hafta: 3 Ekim 2024

3. Hafta: 24 Ekim 2024

4. Hafta: 7 Kasım 2024

5. Hafta: 28 Kasım 2024

6. Hafta: 12 Aralık 2024

7. Hafta: 23 Ocak 2025

8. Hafta: 30 Ocak 2025

Play-off: 13 Şubat 2025 / 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 Mart 2025 / 13 Mart 2025

Çeyrek final: 10 Nisan 2025 / 17 Nisan 2025

Yarı final: 1 Mayıs 2025 / 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025