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Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberovic'ten kötü haber

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#Fenerbahçe Beko#Tarık Biberovic#Euroleague
Fenerbahçe Bekoya Tarık Biberovicten kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 20:56

Fenerbahçe Beko, dün oynanan Maccabi maçında kafa travması geçiren Tarık Biberovic'in travma protokolüne girdiğini ve bu süre zarfında forma giyemeyeceğini açıkladı.

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYER REKORU KIRMIŞTI

Tarık Biberovic, dün kaybedilen Maccabi maçında 18 sayı üretip Euroleague kariyer rekoru kırmıştı.

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#Fenerbahçe Beko#Tarık Biberovic#Euroleague

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