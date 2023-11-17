Fenerbahçe Beko'ya Tarık Biberovic'ten kötü haber

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "Oyuncumuz Tarık Biberovic, 16 Kasım Perşembe günü (dün) oynanan Maccabi Playtika maçında kafa travması geçirmiştir. Yapılan kontrollerin ardından sporcumuzun travma protokolü başlatılmıştır. Oyuncumuz bu süre zarfında forma giyemeyecektir. Tarık Biberovic’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

KARİYER REKORU KIRMIŞTI

Tarık Biberovic, dün kaybedilen Maccabi maçında 18 sayı üretip Euroleague kariyer rekoru kırmıştı.