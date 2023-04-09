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Fenerbahçe Beko'dan tarihi galibiyet! Tam 50 sayılık fark

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#Fenerbahçe Beko#Gaziantep Basketbol#Basketbol
Fenerbahçe Bekodan tarihi galibiyet Tam 50 sayılık fark
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2023 19:27

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 24'üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol'u 100-50 mağlup etti.

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Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17'nci mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ali Şakacı, Tolga Edis

FENERBAHÇE BEKO: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwards 18, Biberovic 6, Jekiri 4, ismet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Antetokounmpo 6

GAZİANTEP Basketbol: Dotson 7, Egbunu 13, Frankamp 5, McIntyre 8, Koray Çekici, Metin Türen, Muhsin Yaşar 6, Harun Apaydın 7, Hanlan 2, Can Öğüt 2, Emir Sivas, Birkan Batuk

1İNCİ PERİYOT: 33-12

İLK YARI: 53-24

3ÜNCÜ PERİYOT: 76-36

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#Fenerbahçe Beko#Gaziantep Basketbol#Basketbol

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