Fenerbahçe Beko'da Dimitris Itoudis ile yollar resmen ayrıldı! Jasikevicius sesleri...

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Fenerbahçe Beko'dan yapılan açıklamada; "2022-23 sezonundan bu yana baş antrenörlüğümüzü yapan Dimitris Itoudis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Dimitris Itoudis’e teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz." ifaedeleri kullanıldı.

SON 4 MAÇTA GALİBİYET YOK

Fenerbahçe Beko, Euroleague ve TBSL'de oynadığı son 4 maçta galibiyet yüzü göremedi. Sarı lacivertliler, ligde Beşiktaş ve Anadolu Efes karşısında yenilgiler alırken; Euroleague'de Baskonia ve Barcelona'ya mağlup oldu.



Fenerbahçe Beko, aynı zamanda Euroelague'deki son 7 maçında sadece 1 kez kazandı (Real Madrid 100-99).

"JASIKEVICIUS, İSTANBUL'A GELİYOR"

Sarı lacivertlilerin başantrenörlük koltuğu için Sarunas Jasikevicius veya Andrea Trinchieri'yi düşündüğü iddia ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe'de ilk aday Jasikevicius. Litvanyalı efsanenin menajeriyle birlikte kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği belirtildi.