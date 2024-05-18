Fenerbahçe Beko yarı finale yükseldi

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig çeyrek finalinde Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkim'i 100-71 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Salon: Enka

Hakemler: Özlem Yalman, Ali Şakacı, Tolga Edis

Aliağa Petkimspor: Efianayi 14, Yunus Sonsırma 3, Thomas 7, Aldrdige 7, Simmons 6, Emre Tanışan, Zoriks 9, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 18, Anıl Osman Cevahir, Ata Can Atsüren, Murat Kağan Tor 2

Başantrenör: Burak Gönen

Fenerbahçe: Calathes, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 6, Nigel Hayes-Davis 20, Sertaç Şanlı 15, Metecan Birsen 2, Şehmus Hazer 8, Wilbekin 14, Tarık Biberovic 8, Guduric 4, Sestina 10

Başantrenör: Sarunas Jasıkevıcıus

1. Periyot:21-16 (Aliağa Petkimspor lehine)

Devre: 36-48 (Fenerbahçe lehine

3. Periyot: 52-73 (Fenerbahçe lehine)