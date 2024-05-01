Fenerbahçe Beko, Monaco'yu devirdi! Final Four'a tek adım...

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THY Euroleague play-off çeyrek final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçı temsilcimiz 89-78 kazandı ve seride 2-1 öne geçti.

Fenerbahçe Beko, 3 Mayıs Cuma akşamı Monaco'yu konuk edeceği maçı kazanması halinda Final Four'a kalmaya hak kazanacak.

HARİKA KOREOGRAFİ

Fenerbahçe taraftarı, maç öncesi tribünlerde harika bir koreografi şovu gerçekleştirdi. Rakip Monaco olduğundan Formula 1 temalı görsel şovda maskot Yellow'un elinde kadınlar ve erkekler Euroleague kupaları yer aldı. Bu görselin arkasında ise 'Bizden başkası yapamaz' yazılı pankart yer aldı.

Fenerbahçeli futbolcu Sebastian Szymanski de maçı yerinden takip etti.

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Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Fernando Rocha (Portekiz), Damir Javor (Slovenya), Emilio Perez (İspanya)

Fenerbahçe: Nigel Hayes 10, Tyler Dorsey 8, Nick Calathes 13, Dyshawn Pierre 8, George Papagiannis 8,

Scottie Wilbekin 11, Tarık Biberovic 14, Marko Guduric 11, Nate Sestina 5, Amine Noua, Sertaç Şanlı 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Monaco: Mike James 11, Alpha Diallo 23, Donatas Motiejunas 10, Petr Cornelie 2, Matthew Strazel 4, Elie Okobo 2, Jaron Blossomgame 11, Jordan Loyd 11, Mam Jaiteh 4, Donta Hall

Başantrenör: Sasa Obradovic

1. Periyot: 19-21 (Monaco lehine)

Devre: 47-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 69-58 (Fenerbahçe lehine)