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Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv karşılaşması için karar verildi

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#Fenerbahçe Beko#Maccabi#Basketbol
Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv karşılaşması için karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2023 14:36

Fenerbahçe Beko, 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynaması gereken Maccabi Tel Aviv karşılaşmasının aynı tarihte Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgradta oynanacağını açıkladı.

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Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Bekonun Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 normal sezonunda Maccabi Playtika ile oynayacağı karşılaşmaların fikstürdeki yerinde değişikliğe gidilmiştir. EuroLeague tarafından yapılan açıklamaya göre 16 Kasım Perşembe günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda oynaması gereken dokuzuncu hafta iç saha karşılaşması, aynı tarihte Maccabi Tel Aviv ev sahipliğinde ve seyircisiz olarak" Belgradta oynanacaktır. Mücadele TSİ 22.05’te başlayacaktır. Bu değişikliğin ardından, iki takım arasında 4 Ocak 2024 tarihinde yapılacak 19. hafta müsabakasına ise takımımız Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda ev sahipliği yapacaktır" ifadelerine yer verildi.

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#Fenerbahçe Beko#Maccabi#Basketbol

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