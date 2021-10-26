Fenerbahçe Beko Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak? İşte maç önü notları

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Fenerbahçe Beko, bu maçın ardından 27 Ekim Çarşamba günü Atina'ya seyahat edecek ve 28 Ekim Perşembe günü deplasmanda Olympiacos ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE BEKO BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko Barcelona maçı 26 Ekim Salı günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak ve beIN Sports 3 tarafından canlı yayınlanacak.



Fenerbahçe Beko, son iki resmi maçında şu sonuçları aldı: 21 Ekim Perşembe (EuroLeague): Real Madrid 70-69 Fenerbahçe Beko (Nando De Colo 11, Jan Vesely 10, Pierria Henry 9, Achille Polonara 9) 23 Ekim Cumartesi (BSL): Frutti Extra Bursaspor 84-73 Fenerbahçe Beko (Nando De Colo 18, Devin Booker 12, Achille Polonara 11) Fenerbahçe Beko'nun ING Basketbol Süper Ligi’nde beş maç sonunda dört, Turkish Airlines EuroLeague’de ise beş maç sonunda iki galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Beko’da sakatlığı bulunan Danilo Barthel, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FC Barcelona’da son durum:

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Sarunas Jasikevicius tarafından çalıştırılan Barcelona’nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Guardlar: Nick Calathes, Nico Laprovittola, Rokas Jokubaitis, Rafa Villar, Agustin Ubal

Forvetler: Cory Higgins, Kyle Kuric, Alex Abrines, Michael Caicedo, Sergi Martinez, Nikola Mirotic, Rolands Smits, Nigel Hayes, Gael Bonilla

Pivotlar: Pierre Oriola, Brandon Davies, Sertaç Şanlı, James NnajiKoç: Sarunas Jasikevicius

Barcelona’da Alex Abrines’in uzun süreli sakatlığı bulunuyor.