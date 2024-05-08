Fenerbahçe Beko, AS Monaco ile Euroleague Final-Four'a kalabilmek için parkede! Türkiye'nin en yüksek iddaa oranları Misli'de...

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AS MONACO

Euroleague'de normal sezonun son 13 maçından 12 galibiyet çıkaran ve play-off'lara formda giren AS Monaco, evinde kaybettiği avantajı deplasmanda geri alarak seriyi 5. maça taşımayı başarmıştı.

İlk 3 maçın hiçbirinde süre almayan Yakuba Ouattara, kritik anda attığı üçlük ve savunma katkısıyla 4. maçın görünmeyen yıldızlarından oldu.

Savunmaların ön planda olduğu 4. maçta kenardan gelen Donta Hall, 6 sayısının yanına 8 ribaunt, 2 top çalma ve 2 blok ekleyerek önemli katkı verdi.

Elie Okobo, Donatas Motiejunas ve Mike James çift hanelerde (13 - 10 - 10) sayı üretti.

İlk 3 maç forma şansı bulan Matthew Strazel, son maçta yoktu. Kemba Walker maç öncesi ısınmada vardı, maçta süre almadı.

İki ismin de son durumları belirsiz.

FENERBAHÇE BEKO

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Normal sezonu formsuz (Son 4 maç - 3M) bitiren Fenerbahçe Beko, Fransa'da kazanıp ev sahibi avantajını eline almıştı ancak seriyi kapatma fırsatını değerlendiremedi.

65-62 kaybedilen son maçta Nathan Sestina hiç katkı yapmadı.

Ataşehir'deki maçlarda Georgios Papagiannis, Sertaç Şanlı'nın yerine ilk 5'teydi. Yunan pivot son maçta 10 sayı 11 ribauntla double-double da yaptı ancak Tarık Biberovic (3 sayı) ve Tyler Dorsey (2 sayı) yokları oynadı.

Serinin hiçbir maçında forma giymeyen Johnathan Motley pazartesi ve salı takımla idmana çıktı. "Kazan ya da evine dön" maçında süre alabilir.

Sarı-lacivertli ekip Marko Guduric'in asist sayısının düşük kaldığı ve Nick Calathes'in çift haneli skor üretmediği maçları kaybetti.

Guduric'in dümende, Calathes'in oyun içinde aktif olması önemli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- AS Monaco ilk 4 maçta ortalama 82,75 sayı atarken, Fenerbahçe Beko'da bu rakam 83,5 oldu.

- Serinin ilk maçında atılan toplam sayı ile son maçında atılan toplam sayı arasındaki fark 59! İlk maçtan son maça ciddi bir düşüş söz konusu...

- İki takım arasında bu sezon oynanan 6 maçın 3'ünü Fenerbahçe Beko, 3'ünü AS Monaco kazandı.

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MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin basketbol iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "AS Monaco kazanır" oldu!

%29'luk kesim Misli'den CANLI yayınlanacak olan maçta Fransız ekibin seriyi 3-2'ye getirip Final-Four vizesi alacağını düşünüyor...

%12'lik kesim ise "161.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az (uzatmalar dahil) 162 sayı çıkmasını bekliyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Hemen üye ol!

Sezona 4 kupayla damga vuran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Spor Arena'ya özel röportaj verdi...

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