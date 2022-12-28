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Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda şampiyon ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi!

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#Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Alagöz Holding#ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Cumhurbaşkanlığı Kupasında şampiyon ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2022 11:55

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Alagöz Holding'i 84-78 mağlup ederek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı müzesine götürdü.

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28inci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesinde, Kadınlar Basketbol Süper Liginin son şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile Kadınlar Türkiye Kupasının son şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşı karşıya geldi. Müsabakayı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi 84-78 kazanarak Cumhurbaşkanlığı kupasını müzesine götürdü.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Alagöz Holding Emma ve Alinanın isabetleri ile etkili başladı. Peş peşe sayılar bulan Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk molaya 15-11 önde girdi. Pota altındaki etkili oyununu ve orta mesafe şutlarındaki isabetini sürdüren Fenerbahçe Alagöz Holding, ilk periyotu 23-18 önde kapattı. 2’nci periyotta daha etkili bir oyun ortaya koyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, aldığı savunma ve hücum ribaundlarının etkisiyle durumu 25-25e getirdi.

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Ancak Fenerbahçe Alagöz Holding, vites yükselterek Iagubovanın etkili oyunu ve üst üste elde ettiği sayılarla durumu 32-27ye getirdi. Fenerbahçe Alagöz Holding ilk yarıyı 42-39 önde kapattı. 3üncü çeyrekte etkili bir oyu ortaya koyan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, orta mesafe suçlarındaki başarısıyla oyuna ağırlığını koydu ve 3üncü çeyreği 58-56 önde kapattı. 4üncü çeyrekte de üstün oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, karşılaşmayı 84-78 kazanarak Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın sahibi oldu.

BAKAN KASAPOĞLU DA MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ

Öte yandan Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da takip etti.

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#Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası#Fenerbahçe Alagöz Holding#ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

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