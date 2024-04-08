Fatih Terim'li Panathinaikos deplasmanda kazandı, zirve karıştı

Haberin Devamı

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 4. hafta maçında Aris ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 62. dakikada Sporar ve 90+2'de Brabec (kendi kalesine) attı.

Lider PAOK ile ikinci sıradaki AEK'in 2-2 berabere kaldığı akşamın sonunda zirvede puan farkı azaldı.

PAOK, 67 puanla lider, AEK 66 puanla ikinci sırada, Panathinaikos 65 puanla üçüncü sırada ve Olympiakos 63 puanla dördüncü sırada bulunuyor.