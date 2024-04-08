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Fatih Terim'li Panathinaikos deplasmanda kazandı, zirve karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Süper Ligi
Fatih Terimli Panathinaikos deplasmanda kazandı, zirve karıştı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 01:54

Fatih Terim'i çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 4. maçında Aris'i deplasmanda 2-0 mağlup etti. Zirvede AEK ile PAOK berabere kalınca puan farkı azaldı.

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Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 4. hafta maçında Aris ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Fatih Terim'in takımı Panathinaikos, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup etti. Konuk ekibin gollerini 62. dakikada Sporar ve 90+2'de Brabec (kendi kalesine) attı.

Lider PAOK ile ikinci sıradaki AEK'in 2-2 berabere kaldığı akşamın sonunda zirvede puan farkı azaldı.

PAOK, 67 puanla lider, AEK 66 puanla ikinci sırada, Panathinaikos 65 puanla üçüncü sırada ve Olympiakos 63 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Fatih Terimli Panathinaikos deplasmanda kazandı, zirve karıştı

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Yunanistan Süper Ligi

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