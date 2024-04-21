Fatih Terim'in Panathinaikos'u gol yağdırıp liderliğe yükseldi! Bakasetas şov yaptı

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Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyonluk Turu 6. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Lamia ile karşı karşıya geldi.

Panathinaikos'un galibiyet gollerini 23. dakikada Benjamin Verbic, 45 ve 57. dakikalarda Anastasios Bakasetas, 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis kaydetti.

Bu sonuçla puanını 71'e çıkaran Panathinaikos, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lamia ise 34 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı.

Panathinaikos gelecek hafta zirve mücadelesi veren AEK'e konuk olacak. Lamia ise evinde PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Pana ile Lamia ligdeki bir önceki hafta karşılaşmış ve Terim'in ekibi sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.