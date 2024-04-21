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Fatih Terim'in Panathinaikos'u gol yağdırıp liderliğe yükseldi! Bakasetas şov yaptı

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Futbol
Fatih Terimin Panathinaikosu gol yağdırıp liderliğe yükseldi Bakasetas şov yaptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2024 18:55

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu 6. haftasında deplasmanda karşılaştığı Lamia takımını 5-0'lık skorla mağlup etti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

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Yunanistan Süper Ligi'nde Şampiyonluk Turu 6. haftasında Panathinaikos, deplasmanda Lamia ile karşı karşıya geldi.

Panathinaikos'un galibiyet gollerini 23. dakikada Benjamin Verbic, 45 ve 57. dakikalarda Anastasios Bakasetas, 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis kaydetti.

Bu sonuçla puanını 71'e çıkaran Panathinaikos, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Lamia ise 34 puanda kalarak altıncı sırada yer aldı.

Panathinaikos gelecek hafta zirve mücadelesi veren AEK'e konuk olacak. Lamia ise evinde PAOK ile karşı karşıya gelecek.

Pana ile Lamia ligdeki bir önceki hafta karşılaşmış ve Terim'in ekibi sahadan 3-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.

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#Fatih Terim#Panathinaikos#Futbol

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