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Fatih Terim'e büyük onur! GoldenFoot ödülüyle dünya futbolunun efsaneleri arasına girecek

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#Fatih Terim#Goldenfoot#Terim
Fatih Terime büyük onur GoldenFoot ödülüyle dünya futbolunun efsaneleri arasına girecek
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 09:41

Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim'e büyük onur! Dünyanın en prestijli spor ödüllerinden olan GoldenFoot'ta efsaneler arasına girecek olan Terim, Monako'da 21 Aralık'ta düzenlenecek gala gecesinde boy gösterecek ve ödülünü alacak.

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Türk futbolunun en başarılı teknik direktörlerinden Fatih Terim'e büyük onur! Fanatik'in haberine göre Milli Takım ve Galatasaray 'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, dünyanın en prestijli spor ödüllerinden biri olarak gösterilen GoldenFoot'ta efsaneler arasına ismini yazdıracak. 2003'ten bu yana dünya futboluna önemli katkılar sağlamış ve markalaşmış isimlere verilen ödül bu sezon Fatih Terim'e de takdim edilecek.

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Resmi davet gönderdiler

Her yıl Monako'da düzenlenen ödül töreninde efsanelerin gala gecesine katılarak ayak izlerini killi bir zemine basarak, futbola kattıkları değeri somutlaştırdıkları organizasyonda bu sezon Terim de boy gösterecek. Terim'e resmi davetin birkaç gün önce gönderildiği öğrenildi. 2003'ten bu yana düzenlenen organizasyonun bu sezon 20. kez düzenlenecek gala gecesi 21 Aralık'ta Monako'da tertiplenecek.

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Beckenbauer, Pele, Maradona...

Fatih Terim, daha önceki efsaneler gibi ayak izini bıraktıktan sonra kısa bir de konuşma yapacak. Aralarında futbol dünyasının tanıdığı çok önemli isimlerin olduğu jüri tarafından belirlenen isimler, ödül töreninden bir yıl sonra yine Monako'ya giderek, ayak izlerinin konumlandırıldığı bulvarı geziyor. Bugüne dek bu prestijli ödülü alanlar arasında Franz Beckenbauer, Di Stefano, George Best, Eric Cantona, Dassaev Puskas, Marcelo Lippi, Pele, Zidane ve Maradona gibi dünya futbolunun marka isimleri yer alıyor. Goldenfoot ödülleri futbolun efsanelerini yanı sıra halen aktif futbol yaşamını sürdüren ve en az 28 yaşındaki oyunculara da veriliyor.

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#Fatih Terim#Goldenfoot#Terim

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