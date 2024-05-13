Fatih Karagümrük - Galatasaray maçına Mertens ve Barış Alper damgası! 'Fenerbahçe derbisi heyecanlı geçecek derken...'

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Süper Lig'de lider Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti. İlk yarıda geriye düşen Sarı-kırmızılı takım soyunma odasına Barış Alper'in golüyle 1-1 gitti. İkinci yarıda Mertens'in golüyle öne geçen Galatasaray, 83. dakikada Markao'nun golüyle maç sonunu sıkıntıya soktu. Oyuna son bölümde dahil olan Berkan Kutlu, 90. dakikada ceza alanı dışından sert bir şutla galibiyet golünü attı.

Bu sonuçla ligdeki galibiyet serisini 17 maça, puanını da 99'a çıkaran Galatasaray, Fenerbahçe derbisine 6 puan farkla çıkma şansı yakaladı.

AVRUPA'DA MERTENS GİBİSİ YOK!

Süper Lig’de son bölümde müthiş bir performansa imza atan Dries Mertens skora katkı vermeye devam ediyor. Belçikalı yıldız dün de 1 gol 1 asistle maça damga vurdu. Mertens ligde çıktığı son 8 maçta 9 asiste imza atarken 5 kez de ağları havalandırmayı başardı ve takımının attığı 30 golün 14’üne bizzat katkı verdi.

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37 yaşındaki yıldız bu performansıyla 2014-15 sezonundan bu yana Avrupa’nın 5 büyük ligi ve Süper Lig’de üst üste 8 maçta asist yapan ilk oyuncu oldu.

ASiST KRALLIĞINDA ZiRVEDE

Karagümrük, Sivasspor, Adana Demirspor (2), Pendikspor, Alanyaspor, Hatayspor, Kasımpaşa ve Rizespor’un ardından dün de gol pası veren Mertens toplamda 15 asistle bu istatistikte ligin zirvesinde yer alıyor.

Deneyimli futbolcu ayrıca bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 resmi karşılaşmada 12 gol, 15 asistle 27 gole direkt katkı verdi.

Mertens ayrıca 2016-17’de 15 asiste imza atan ve 2010- 11’den bu yana sarı kırmızılılar adına bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan isim Wesley Sneijder’i de yakalamayı başardı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Fırat Aydınus bu mücadeleyi köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: YÜKSEK STRES DÜŞÜK NABIZ TAKIM

Galatasaray, nisanları-mayısları kusursuza yakın oynuyor, karmaşık günlerden başarıyla çıkıyor.

Karagümrük, Kafkas göreve geldiğinden beri daha temaslı, daha bütüncül oynayan bir takım. Markao’lu ve Markao’suz olmak üzere iki tip oyunları var. 1,96’lık dev Markao’ya “düşük bütçeli Onuachu” diyorum ben. Elbette Onuachu seviyesinde bir santrfor değil ama tipoloji olarak Nijeryalı meslektaşını andırıyor. Dev boyutlarına rağmen statik değil, hareketli oynuyor. 15 gün önce Antalya’yı yendikleri maçta özellikle sola giderek rakip savunmanın dengesini bozmuş, Güven’in golünü de o yaratmıştı.

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KARAGÜMRÜK’ÜN KALBi MARKAO

Dün de onun sahadaki varlığı, Karagümrük’ün oyununun tarifi gibiydi. Ev sahibi ekip birinci bölgede birkaç yalancı pas yapıyor, Galatasaraylılar’ı üzerine çekmeye çalışıyor, başarırlarsa da hemen Markao’ya uzun oynuyorlar. Brezilyalı santrfor, Nelsson-Abdülkerim gibi üst düzey bir stoper ikilisine karşı ziyadesiyle top indirdi dün. Böylece Galatasaray’ın atak sürekliliği sağlayarak takımını boğmasına engel oldu. Galatasaraylılar’ı sık sık geri koşturdu. Ve kalbi oldu adeta takımının.

‘YAŞSIZ DÂHi MERTENS’

Galatasaray’sa Karagümrük’ün bu oyununa karşı özellikle ilk 70 dakika boyunca iki antitez sunabildi: Biri, Ziyech’in, Kerem’in, hatta bazen Torreira’nın uzaktan şutları. Diğeri de Mertens’in dehası. Galatasaray’ın ilk yarıda ürettiği 3 net pozisyon, ilk gol dahil Dries Mertens’in şut paslarıyla geldi. 70’te ikinci golü attı. 90’daki Berkan sayısının da üretiminde var. Ben ‘yaşsız dâhi Mertens’in bu sezonki performansını ‘Sneijder 2014’e benzetiyorum doğrusu.

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FiNAL YAPMAYI BECERiYOR

Galatasaray, tam anlamıyla bir “yüksek stres, düşük nabız” takımı. Stres yükseldiğinde nabızları düşüyor, nisanları-mayısları kusursuza yakın oynuyorlar. Manchester City’nin iki sezondur Arsenal’a karşı yarattığı farkın bir benzeri bu.

REAL MADRID VE MANCHESTER CITY GiBi

Bazı kulüplerin genlerinde var sanki bu: Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde, City’nin Premier Lig’de hissettirdiği o duyguyu Galatasaray da Süper Lig’de yaşatıyor. Karmaşık günlerden başarıyla çıkıyor. Stres yaşamıyor, dizleri titremiyor, final yapmayı beceriyor. Bu yüzden de gelecek haftaki derbiye avantajlı gidiyorlar zaten.

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FIRAT AYDINUS: BARIŞ ALPER YILMAZ SAVAŞTI, GALATASARAY YİNE HATA YAPMADI

Fenerbahçe derbisi daha mı heyecanlı geçecek derken sarı kırmızılılar, Karagümrük karşısında sürprize izin vermedi.

Galatasaray, Karagümrük deplasmanında maça panik yapmadan, stressiz ve ilk 10 dakikada baskılı bir oyunla başladı. Sarı kırmızılılar topu 3. bölgede tutmak istedi. Fakat bu bölümde baskıyı çok durağan bir şekilde gerçekleştirdi. Bu dakikaya kadar rakibini karşılayan Karagümrük özellikle Mendes ve Can Keleş ile kontrataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Aslında Galatasaray’ın defasını orta çizgiye çıkararak oynatması Karagümrük’ün istediği boş alanları bulmasına sebep oldu. Ev sahibi ekip ilk yarı itibariyle yakaladığı pozisyonlar arasında Mendes’le golü buldu ve öne geçti.

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OYUNUNDAN TAViZ VERMEDi

34. dakikada geri düşmüş olmasına rağmen Galatasaray oyun sisteminde hiçbir şekilde taviz vermedi ve aynı şekilde baskı ile devam etti. Devre Karagümrük’ün üstünlüğü ile mi bitecek derken belki de çok kritik bir dakikada sahneye Barış Alper Yılmaz çıktı. Mertens’in ortadan ziyade pas olarak nitelendirebileceğimiz topunda Barış’ın kafa golüyle sarı kırmızılılar beraberliği yakaladı ve soyunma odasına umutlu gitti. İlk yarılar itibariyle Fenerbahçe’nin 2-0 galip, Galatasaray’ın ise soyunma odasına 1-1 girmesi sonrası Olimpiyat Stadı’ndaki mücadeleden çıkacak sonuç daha da merak edilir bir hale geldi.

SEYiR ZEVKi ÜST DÜZEYDEYDi

İkinci yarı itibariyle aslında oyun kurgusu ve planı olarak ilk yarınını bir kopyası bir maç izledik. Yine Galatasaray’ın 3. bölgedeki baskısı Karagümrük’ün boş alanları değerlendirme isteği vardı. Fakat bu devrede Galatasaray ilk yarıya oranla rakibine daha az boş alan bıraktı ve Karagümrük’ün geçişlerini engelledi. Ancak 2. bölüme baktığımızda maçın temposu seyir zevki ve mücadelesi üst noktadaydı. Galatasaray bu sefer rolleri değişen Barış’ın pasında Mertens’in golüyle 2-1 öne geçtikten sonra Tolunay Kafkas yaptığı değişikliklerle golü aradı. Gerek ilk gerekse ikinci yarı Nelsson ve Abdülkerim’i gerçekten çok yıpratan Markao ile de golü buldu. İlk yarıda olduğu gibi maç beraberlikle mi sonuçlanacak, derbi öncesi şampiyonluk yarışı daha heyecanlı mı olacak diye bakılırken bu kez sahneye Berkan çıktı.

BERKAN HEYECANI DiNDiRDi

Berkan ceza sahası dışından attığı şutla Galatasaray’ın bu haftayı 3 puan ala kapamasına sağladı ve derbinin 2-2’de yükselen heyecanını dindirdi. Bu maçın kahramanı her golde payı olan, savaşçı ruhu ile Barış Alper Yılmaz’dı.

BAYARSLAN ZOR MAÇI BAŞARILI YÖNETTi

Bu sezonun iyi yönetim gösteren hakemler arasında yer alan Volkan Bayarslan bu maçta da birkaç hatalı faul değerlendirmesi haricinde bu kadar seviyesi zor olan karşılaşmayı başarılı yönetti. Göstermesi gereken bazı sarı kartları atladı ancak ekip olarak skora ve sonuca etki edecek hata yapmadılar. Karagümrük’ün 2. golünden önce faul beklentisinde devam ettirmesi doğruydu.