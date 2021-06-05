Faslı atlet Youssef Sbaai'ye 4 yıl men cezası

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.



Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

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