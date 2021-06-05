MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriFaslı atlet Youssef Sbaai'ye 4 yıl men cezası
GeriDiğer Faslı atlet Youssef Sbaai'ye 4 yıl men cezası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diğer
AA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 14:05 | Son Güncelleme:

Faslı atlet Youssef Sbaai'ye 4 yıl men cezası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Faslı atlet Youssef Sbaai'ye 4 yıl men cezası

2020 Sofya Maratonu'nun galibi Faslı atlet Youssef Sbaai, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Atletizmde Dürüstlük Biriminden (AIU) yapılan açıklamaya göre, doping numunesinde yasaklı EPO maddesine rastlanan Sbaai, 16 Kasım 2020'den itibaren 4 yıl atletizm faaliyetlerine katılamayacak.

Ayrıca Sbaai'nin, parkur rekoru kırarak kazandığı Sofya Maratonu'nun koşulduğu 11 Ekim 2020'den itibaren aldığı dereceler de silindi.

Faslı atlet Youssef Sbaaiye 4 yıl men cezası

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi