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F1 Avusturya GP sprint yarışında Max Verstappen zirvede

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#Formula 1#Max Verstappen#Avusturya GP
F1 Avusturya GP sprint yarışında Max Verstappen zirvede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 15:04

F1 Dünya Şampiyonası Avusturya GP'sindeki sprint yarışını, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

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Sezonun 11. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, Spielberg kentinde bulunan 4,3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde yapıldı.

Son üç yılın şampiyonu Verstappen, yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

Liderin 4.616 saniye gerisinde McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri ikinci, Piastri'nin takım arkadaşı Büyük Britanyalı Lando Norris ise 5.348 saniye farkla üçüncü sırada yer aldı.

Sıralama turlarının bugün koşulacağı yarış, yarın TSİ 16.00'da başlayacak.

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#Formula 1#Max Verstappen#Avusturya GP

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