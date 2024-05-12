Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya: "Stadımız yapılana kadar Bursa ya da Eskişehir’de oynamak istiyoruz..."

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İlk olarak Süper Lig’e çıktıkları için mutlu olduklarını fakat orada kalıcı olmak istedikleri için ilk hedeflerinin yeni stat olduğunu söyleyen Özkaya, “Hayat şimdi başlıyor. Kalıcı olmak istiyorsak ilk işimiz bir stadımızın olması. Tesislerimiz çok iyi. Ama en büyük problemimiz stadımız ve bu stadı bitirmemiz gerekiyor. Eyüp halkı olarak bu stadı istiyoruz. Büyüklerimizin de takdirini bekliyoruz. Gelecek 5 yılı hayal eden, Avrupa’da mücadele eden bir Eyüpspor’un başarısı ve ülke futboluna hizmetini sürdürmesi için bu stada ihtiyacı var. En azından Eyüp halkının buna çok ihtiyacı var. Bizim projemiz var; çok amaçlı yaşayan bir stat. Biz sadece takdirini bekliyoruz” şeklinde konuştu.



“İstanbul’da oynayamazsak stadımız yapılana kadar Bursa ya da Eskişehir’de oynamak istiyoruz”

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Süper Lig’e çıkmaları durumunda Esenler Erokspor’un stadını ortak kullanabileceklerinin daha önce konuşulduğu fakat olmazsa Bursa ya da Eskişehir’de maçlarını oynamak istediklerini aktaran Başkan Özkaya, “Birinci planımız stadı yapmak. İkinci planımızsa daha önce Esenler Erokspor ile konuştuğumuz şekilde Süper Lig’e çıkarsak orada oynamaktı. Daha önceden iş birliği anlaşmamız vardı. Stadı ortak kullanabileceğimiz konuşulmuştu. Eğer İstanbul’da oynayamazsak stadımız yapılana kadar Bursa ya da Eskişehir’de oynamak istiyoruz. Bursa ya da Eskişehir taraftarına, hangisi bizi kabul ederse onlarla birlikte Süper Lig’i orada yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce kendisi ve Eyüpspor için koyduğu 5 yıllık hedefin tamamlandığını belirten Özkaya, “Ben 5 yıl öncesinde hedeflerimiz için 5 yıllık vade vermiştim. Şimdi o 5 yıl bitti, yeni bir 5 yıl başladı” sözlerini dile getirdi.

“Arda Turan’ın gelişinin ayak izlerini seyrediyorsunuz”

Son olarak Arda Turan’ın çok iyi bir teknik direktör olduğundan ve daha fazlasını başararak Türk futbolunu ileriye götüreceğinden söz eden Murat Özkaya, “Arda Turan Türk futboluna yıllarca hizmet etmiş, milli olmuş. Çalkantılı, yüksek, şiddetli, her türlü şekilde futbola ruhunu vermiş birinin gelişinin ayak izlerini seyrediyorsunuz. İnşallah bu ülke çok büyük bir teknik direktör kazanacak. Kendi ruhunu yansıtmaya devam ederse Türk futbolu onunla beraber çok ileri gidecek. Arda Turan’a sahip çıkın, birlikte Türk futboluna hizmet edelim” diye konuştu.

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