Euroleague'de Olympiakos-Fenerbahçe maçına yağış engeli! Erteleme kararı...

Euroleague'de Olympiakos-Fenerbahçe Beko karşılaşması olumsuz hava koşulları sonucunda parkeye su damlaması sebebiyle oynanmayacak.

Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçıyla ilgili Euroleague’den yapılan açıklamada, Pire’deki olumsuz hava şartları nedeniyle mücadelenin ertelendiği belirtildi. Karşılaşmanın ne zaman oynanacağı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

SIZINTILAR ENGELLENEMEDİ

Yunan basınında yer alan haberlerde, Atina'daki yoğun yağış yüzünden salonda meydana gelen su sızıntılarının sebep olduğu güvenlik endişeleri ve uygunsuz koşullar nedeniyle maçın ertelenmesine karar verildiği aktarıldı.

İşte Euroleague'in resmi açıklaması;

Euroleague 14. Hafta mücadelesi Olympiakos Piraeus ile Fenerbahçe Beko İstanbul arasında oynanacak karşılaşma, bugün bölgeyi etkileyen şiddetli hava koşulları nedeniyle yerel yönetimin tavsiyesi üzerine ertelendi.

Euroleague Basketbol, ​mevcut tarihlere göre maçın ertelenmesi için en uygun seçenekleri değerlendirecektir. Daha fazla bilgi önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.