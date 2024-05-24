Euroleague'de Final-Four zamanı! Panathinaikos-Fenerbahçe maçı Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları ile Misli'de...

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PANATHINAIKOS

Euroleague'de normal sezonu 2. sırada bitiren Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv engelini 3-2 aşarak Final-Four'a kaldı.

Ergin Ataman'ın öğrencileri play-off öncesi son 5 haftayı firesiz geçmişti.

Fenerbahçe Beko ile normal sezonda Yunanistan'da oynadıkları maçı 74-63 kazandılar; İstanbul'da 83-69 kaybettiler.

Takımın en önemli kozlarından Kostas Sloukas, sarı-lacivertli formayla 5 sezon mücadele etti ve 2017'de kupayı kaldıran takımda yer alıyordu.

Kendrick Nunn, Maccabi serisinde 19.2 sayı ortalamasıyla Final-Four'u getiren isimlerin başında geldi.

Normal sezonu 6.2 ribaunt ortalamasıyla bitiren Mathias Lessort, Maccabi serisinde ortalamasını 7.6'ya çekti.

Ioannis Papapetrou normal sezona kıyasla play-off'larda 3 sayı isabet yüzdesini, sayı/ribaunt/asist ortalamalarını yükseltti.

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FENERBAHÇE BEKO

Play-off'lara 6. sıradan giren Fenerbahçe Beko ise, Fransa'ya 2-2 ile gidip Final-Four vizesi alarak dönmüş ve tarihte beşinci maçı kazanan ilk deplasman takımı olarak kayıtlara geçmişti.

Son maçta son anlarda attığı üçlüklerle hayat veren Nick Calathes iki ayrı dönemde, toplam 8 sezon Panathinaikos forması giydi.

Georgios Papagiannis de Calathes gibi uzun yıllar Yunan ekipte ter döktü.

Hatta Başantrenör Sarunas Jasikevicius da oyunculuk yıllarında Panathinaikos ile Euroleague zaferi yaşamıştı.

Takımın önemli kozlarından Scottie Wilbekin, Monaco serisinde normal sezona kıyasla şut isabet yüzdesini yukarı çekti.

Normal sezondaki Panathinaikos maçlarında 15 sayı ortalaması tutturan Johnathan Motley, play-off'larda son maça kadar ortalarda yoktu; sağlıklı olması final vizesi için önemli.

Sarı-lacivertlilerde genç uzun forvet Yiğit Hamza Mestoğlu dışında eksik bulunmuyor.

"Panathinaikos - Fenerbahçe Beko" Euroleague Final-Four maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 4'ünü Fenerbahçe Beko, 3'ünü Panathinaikos kazandı.

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- İki takım da play-off'lardan sonra kendi liglerinde oynadıkları 4 maçın tamamını kazandı!

- Panathinaikos'un son 10 maçında ortalama 168.5 sayı çıktı. Fenerbahçe Beko'nun son 10 maçında ortalama 168.3 sayı çıktı.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin basketbol iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Panathinaikos kazanır" oldu!

%27'lik kesim Misli'den CANLI yayınlanacak olan maçta Yunan ekibin Fenerbahçe Beko'yu yenip (uzatmalar dahil) final vizesi alacağını düşünüyor...

%11'lik kesim ise "157.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az (uzatmalar dahil) 158 sayı çıkmasını bekliyor.

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Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç kazanma fırsatı!

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