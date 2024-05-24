EuroLeague’de Fenerbahçe’nin Final-Four heyecanı “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile Misli’de!

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Basketbol severlerin merakla beklediği EuroLeague Final Four, bugün oynanacak maçlarla başlıyor. Birbirinden çekişmeli geçen Play-off karşılaşmaları sonucunda Real Madrid, Olympiakos, Panathinaikos ve temsilcimiz Fenerbahçe, Final Four’da EuroLeague şampiyonluğu için kozlarını paylaşacak. Almanya’nın Berlin şehrindeki Uber Arena’nın ev sahipliği yapacağı EuroLeague Final Four’da temsilcimiz Fenerbahçe bugün, Ergin Ataman’ın ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin en hızlı büyüyen bahis platformu Misli de bu heyecana “Türkiye’nin En Yüksek Oranları” ile ortak olacak. Ayrıca Final Four maçları ücretsiz olarak Misli’de canlı yayınlanacak.

Ergin Ataman yönetiminde Panathinaikos’un Final Four hasreti son buldu

Sezon başında takımın başına tecrübeli koç Ergin Ataman’ı getiren ve oldukça iddialı bir kadro kuran Panathinaikos, yeni yapılanmanın meyvesini EuroLeague’de Final Four’a kalarak aldı. Son olarak 2012 yılında İstanbul’da düzenlenen Final Four’a katılan Yunan ekibi, sonrasındaki 11 sezonda Final Four’a kalamamıştı. Ergin Ataman yönetiminde Final Four hasretine son veren Panathinaikos, normal sezonu 23 galibiyetle ikinci sırada tamamlamıştı. Play-off’ta Maccabi Tel Aviv ile eşleşen Ataman’ın ekibi, oldukça çekişmeli geçen seride rakibini 3-2’yle geçerek Berlin’in yolunu tutmuştu. Panathinaikos, özellikle Obradoviç yönetiminde elde edilen üst üste şampiyonluklarla toplamda 6 kez kupayı kaldırdı. Yeşil-Beyazlı ekip EuroLeague’de en çok şampiyonluk elde eden 4 ekipten biri.

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Fenerbahçe’nin 6’ncı Final Four heyecanı

Temsilcimiz Fenerbahçe ise sezon başında Sarunas Jasikevicius ile anlaşarak gözünü Final Four’a dikmişti. 2015-2019 sezonları arasında aralıksız Final Four’a katılan Fenerbahçe, 2016-17 sezonunda da şampiyonluk yaşamıştı. Fenerbahçe, Normal sezonu 20 galibiyetle 6. sırada tamamlamış ve Play-Off’ta Fransız ekibi Monaco ile eşleşmişti. 5 maç süren ve son topa kadar heyecanın dinmediği Play-off serisinde temsilcimiz rakibini 3-2 yenerek adını Final Four’a yazdırmış ve 5 yıl aradan sonra yeniden son 4’e kalmayı başarmıştı. Fenerbahçe aynı zamanda bu sezonun en iyi üçlük ortalamasına sahip takımı durumunda.

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Temsilcimiz Fenerbahçe’de bu sezon sayı yükünü sırtlayan iki isim Nigel Hayes ve Scottie Wilbekin oldu. ALBA Berlin'e karşı 50 sayı bularak EuroLeague’de bir maçta en çok sayı atan oyuncu olan Hayes, ortalama 14,1 sayı, 4,7 ribaund ve 1,7 asistlik bir performansa imza attı ve sezonun en iyi 5’ine seçildi. Wilbekin ise 13.2 sayı, 2.2 ribaund ve 3.3 asistlik istatistiklere sahip. Nick Calathes ise 4.9 asist ortalamasıyla Fenerbahçe’nin bu alandaki en iyi oyuncusu oldu.

Kritik maç öncesinde Panathinaikos’ta Juancho Hernangomez ve Kostas Sloukas’ın durumları maç saatinde netleşecek. Fenerbahçe’de ise sakatlıkları devam eden Raul Neto ve Yiğit Hamza Mestoğlu dışında bir eksik bulunmuyor.

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Maçla ilgili öne çıkan istatistikler

İki ekip arasındaki son 4 maçta 160 sayı barajı aşılmadı.

Fenerbahçe, son 8 EuroLeague maçının 7’sinde en az 80 sayı attı.

Panathinaikos, son 10 EuroLeague maçında en az 80 sayı attı.

Panathinaikos’un bu sezon EuroLeague çeyrek final serisinde oynadığı 5 maçın 4’ünde 165.5 baremi aşıldı.

Panathinaikos, katıldığı son 4 Final Four’un 3’ünde şampiyon oldu ancak 2012’den beri ilk kez Final Four’a kaldılar.

EuroLeague Final Four’a özel oyunlar Misli’de

EuroLeague Final Four’da maç bahisleri dışında Misli’de birçok özel oyuna da oynanabiliyor. İşte Final Four’a özel oyunlar…

Hangi takım şampiyon olur?

Hangi takımlar final oynar?

Hangi ülkenin takımı şampiyon olur?

MVP kim olur?

En skorer kim olur?

En çok asisti kim yapar?

En çok ribaundu kim alır?

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